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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах из городского роддома сократили 37 работников

31 марта сокращенным работникам городского роддома Пресвятой Девы Марии выдали трудовые книжки.

Медработники считают сокращение незаконным, поэтому поводу они писали жалобы в органы здравоохранения, но безрезультатно. Директор роддома Ольга Чирва сокращение персонала объяснила так: «Сокращение численности и штата работников связано с проведением реформирования медицинской отрасли. По результатам проведения экономического анализа наше учреждение вынуждено провести сокращение из-за того, что просчитанная сумма средств, которая будет поступать от Национальной службы здоровья роддому Пресвятой Девы Марии, в достаточном количестве не будет покрывать все расходы на оплату труда персонала. По состоянию на 1 апреля наше штатное расписание уменьшилось на 86,25 единиц, из 360,5, которые были на 1 января, до 274,25 с сегодняшнего дня».

Общее количество сокращенных работников составляет - 37; из них:

- врачи – 16;

- сестры медицинские и акушерки – 10;

- младшие медицинские сестры – 4;

- другие - 7.

Кроме того, 8 человек уволено по п. 6 ст. 36 как не согласные продолжать работу из-за изменения существенных условий труда:

1 - сестра медицинская;

3 - младших сестры;

4 - другие.

- Сокращенные же утверждают, что профсоюз отказалась согласовывать сокращение. Почему тогда люди все же сократили?

«В соответствии со ст. 43 Кодекса законов о труде Украины решение выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя) об отказе в даче согласия на расторжение трудового договора должно быть обоснованным. В случае, если в решении нет обоснования отказа в предоставлении согласия на расторжение трудового договора, собственник или уполномоченный им орган имеет право уволить работника без согласия выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя). Обоснованный отказ профсоюз не предоставил».

- Как выбирали, кого сокращать, а кого оставить?

«Была создана рабочая группа, которая анализировала производительность каждого работника. Кроме того, работники в декретном отпуске, матери-одиночки, которые имеют подтвержденный статус, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет были оставлены на работе».

Обжаловать сокращение работники родильного имеют право в суде. Будут ли поданы иски и чем в случае обращений медработников в суд закончатся судебные баталии, будем следить, пишет Sumy.Today.

Общество Роддом

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