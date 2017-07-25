В Сумах снова решили бороться со стихийной торговлей С завтрашнего дня в Сумах начнутся рейды по противодействию стихийной торговли.

Со вторника, 7 апреля, мобильные группы из числа представителей временной комиссии по ликвидации стихийной торговли, контроля за благоустройством осуществлять рейды по пресечению деятельности незаконных торговых точек. Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме.

- Мы остановим ужас, который творится на ул. Засумская. Обычно понедельник - спокойный в плане стихийной торговли, а уже завтра с ними начнется профилактическая работа, - мобильные группы выйдут на рейды и будут следить за соблюдением порядка. Если некоторые люди еще не понимают, что нужно со всей ответственностью относиться к карантинным мероприятиям, и неукоснительно соблюдать решений городского совета и постановлений Кабмина для противодействия распространению коронавирусной инфекции», - подчеркнул руководитель города.

Представители структурных подразделений горсовета и работники патрульной и Национальной полиции будут ликвидировать места стихийной торговли и приводить в порядок розничную торговлю на территории Сум, в пределах своей компетенции. Речь идет о составлении административных протоколов (руководствуясь Законом Украины «О ветеринарной медицине», Законом Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Правилами розничной торговли продовольственными товарами», Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов», Кодексом Украины о административных правонарушениях, п. 20 части четвертой ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине) на физических лиц-предпринимателей и частных лиц, которые реализуют продукцию продовольственной и непродовольственной групп во время действия карантинных мероприятий.