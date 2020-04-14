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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4599

Муниципальный опрос: как сумчане оценивают возможность самореализации в городе

В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

6% сумчан оценили возможность самореализации в городе на «отлично», 29% - на «хорошо», 32% - «средне», 18% - «плохо», 5% - ужасно. Это 21-й результат среди областных центров в Украине.

Тройка аутсайдеров: Северодонецк (1% - 23% - 35% - 27% - 5%), Полтава (2% - 27% - 28% - 28% - 6%) и Херсон (4% - 28% - 34% - 19% - 7%).

Лучше всего с самореализацией в Луцке (8% - 48% - 24% - 12% - 2%), Ивано-Франковске (8% - 46% - 24% - 12% - 2%) и Харькове (10% - 43% - 20% - 14% - 2%)

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