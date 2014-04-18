В Сумской ОГА ликвидировали управление здравоохранения Реорганизовав в департамент здравоохранения.

21 мая управление здравоохранения Сумской облгосадминистрации было реорганизовано в департамент.

Согласно распоряжению главы Сумской облгосадминистрации от 22 мая, которое подписал замглавы Сергей Банников, который на должности всего вторую неделю, уже есть и положение о новом департаменте.

Временно исполняющей обязанности, правда, еще управления назначена главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи и фармацевтического обеспечения населения управления Галина Хомета. Она же вместе с еще тремя сотрудницами управлениями входит в ликвидационную комиссию.

Что интересно, в ликвидируемом управлении не осталось ни одного начальника отдела.

Напомним: с понедельника, 18 мая, был уволен начальник управления здравоохранения Дмитрий Кравцов.

Теперь в составе ОГА аж 11 департаментов, 5 управлений и 3 отдела.