В Сумах у междугородней маршрутки на ходу отвалилось колесо

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Дарья Алексеева.
«И снова маршрутка...
Почему в нашем городе ДТП с маршрутным транспортом уже не редкость, а колеса отпадают на ходу, никого не удивляют.
Вот и сегодня, 3.06.2020 около 13.10 на мосту, который соединяет ул. Прокофьева и ул. 20-летия Победы в маршрутном такси сообщением Сумы-Краснополье-Писаревка г.н.з. ВМ2169АА на ходу отлетело колесо и полетело по дороге.
Возможно, лопнуло на ходу, так как все обратили внимание на звук.
К счастью, никто в транспортном средстве не пострадал и, улетев, колесо никого не задело.
Как прокомментировала 9-летний ребенок: «Глянь, водитель не думает о людях, переживает лишь о деньгах и том, чтобы не возвращать их людям».
Не могу не согласиться с этим мнением. К сожалению, о состоянии транспорта начинаем активно думать только после таких событий. И слава Богу, что на этот раз пострадало только колесо и репутация перевозчика...
Поэтому берегите себя и родных, ходите пешком и используйте собственное авто. Так безопаснее.
Сейчас на месте происшествия работает полиция», - написала сумчанка.
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