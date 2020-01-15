Как работают сумские библиотеки (видео) В Сумской библиотеке показали, как работают в условиях ослабления карантина.

Сумская библиотека имени Тараса Шевченко принял первых посетителей, после ослабления карантина. Читатели пока не могут заходить в помещение библиотеки, а общаются с библиотекарями через окошко, говорится в сюжете UA:СУМИ.

За первую половину дня 10 июня, рассказала библиотекарь Алла Пименова, заведение приняло около 50 читателей. Чтобы взять книгу, они должны заказывать ее по телефону или онлайн заранее.

«Работники абонемента готовят эту литературу, кладут в отдельные целлофановые кульки, и выдают», - рассказала главная методист Светлана Мамась.

Все прочитанные книги упаковывают в полиэтилен. После этого библиотекарь отправляет их на обсервацию. 10 дней книги будут лежать в отдельной картонной коробке.

Напомним: из-за карантина библиотеки в Сумах не работали с середины марта. В условиях ослабленных карантинных мероприятий будут работать до 22 июня. После этого, если эпидемическая ситуация не ухудшится, читателей начнут пускать в помещения.