У безробіття Сумщини жіноче обличчя Ринок праці Сумщини миттєво реагує на зміни у суспільстві. Скажімо, той же коронавірус продовжує вносити суттєві корективи. Пандемія нищівна не лише до людських життів, а й руйнує геть усі прогнози вчених-світил різного профілю. Сьогодні в області маємо 23 083 офіційно зареєстрованих безробітних. Тоді як на початок року їх нараховувалося на вісім тисяч менше.

Червневе безробіття нашого краю має жіноче обличчя, бо саме жінки превалюють на незадіяному ринку праці – 56,7%. По третині безробітних припадає на молодь до 30 років та жителів сільської місцевості.

Серед зареєстрованих безробітних 91,2% особи з вищою та професійно-технічною освітою. Їх майже порівну. Із загальною середньою та початковою – 8,8%.

Навантаження на одне вільне робоче місце на сьогодні складає 17 осіб працездатного віку, а торік претендентів на одне таке місце було лише 5 чоловік.

Катастрофічна ситуація з пошуком роботи у Великій Писарівці, Липовій Долині, Недригайлові, Середино-Буді, Бурині, Глухові, де на одну вакансію, за інформацією філій служби зайнятості, припадає від 100 до 39 бажаючих.

Найменше навантаження на одну вакансію у Сумському районі та місті Суми – відповідно 6 та 10 чоловік.

У базі даних обласної служби зайнятості налічується менше, ніж півтори тисячі вакансій - вдвічі менше за минулорічний показник.

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, роботодавець не дає вакансій, а значить не розширює власне виробництво, задовольняється вчорашнім днем, інвестор теж не поспішає вкладати свій капітал. Пропонована робота не відзначається високою заробітною платою. Середня «вартість» однієї вакансії 5 678 гривень. Вона, зрозуміло, є надто низькою. Аби зберегти трудовий потенціал області, на думку посадовця, вкрай необхідні кардинальні заходи на державному рівні. Інакше через деякий час змушені будемо шукати робочі руки по світу.

Володимир Підлісний повідомив також, що на сьогодні майже чотири тисячі ФОПівців нашої області подали документи на отримання компенсації. Кожен з них отримає 5-6 тисяч грн державної допомоги.

Кількість роботодавців малого та середнього бізнесу Сумської області, які у штатному розкладі мають найманих працівників, та ФОПів, котрі не використовують найману працю, та які звертаються до центрів зайнятості з пакетами документів для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, невпинно зростає. На сьогодні здано більше 5400 таких пакетів документів. Представники бізнесу вже отримали майже 19 млн грн компенсації.

Як працює система підтримки бізнесу від держави?

27 квітня цього року Урядом прийнято рішення щодо надання 4,7 млрд грн для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Допомога надається роботодавцям, які зупинили чи скоротили свою діяльність у зв’язку з карантином:

- суб’єктам малого та середнього бізнесу, які мають найманих працівників;

- приватним підприємцям, які мають/чи не мають найманих працівників.

Для того, щоб отримати допомогу, треба звернутися до центру зайнятості за місцем сплати єдиного внеску упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності та подати необхідний пакет документів.

Обов’язковою умовою для оформлення допомоги є сплата ЄВ за 6 місяців, які передували зупиненню чи скороченню діяльності.

Допомога по частковому безробіттю не оподатковується.

Допомога надається на період зупинення чи скорочення діяльності + впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.