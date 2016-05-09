Сумы vs. Тростянец: где пройдет матч за суперкубок Сумщины? Матч за Суперкубок Сумщины между чемпионом и обладателем кубка области должен пройти 28 июня.

Изначально планировалось, что ФК «Сумы» и ФК «Тростянец» сыграют в Тростянце, так как кубок области в прошлом году они же разыграли в Сумах на стадионе «Юбилейный». Однако 24 июня областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение запретить массовые мероприятия (ус участием больше 10 человек) на территории Тростянецкого и Путивльского районов и городов Ахтырка и Глухов из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

В тот же день ФК «Сумы» сообщил, что матч перенесен на стадион «Юбилейный», хотя решения Ассоциации футбола Сумской области еще не было. Заседание исполкома АФСО пройдет только сегодня.

Мэр тростянца Юрий Бова высказал по этому поводу свое возмущение: «Завтра (в пятницу, 26 июня – Ред.) Сумская областная государственная администрация должна поставить точку в вопросе, что это за противокарантинные такие меры для города, когда отменяют футбол без зрителей, зато вся область без масок, в том числе один коронавирусный больной без маски присутствует прямо на заседании коллегии ОГА (имеется в виду ректор СумГУ Анатолий Васильев, у которого 24 июня, спустя день после заседания коллегии – Ред.).

Имею огромную надежду, что чиновники областной комиссии ТЭБ и ЧС прислушиваются к нашим предложениям и не будут отменять матч сезона в Тростянце», - написал он.

В ФК «Тростянец» также высказались по этому поводу: «Ситуация с коронавирусом в Тростянце следующая. За последнюю неделю, проведя огромную работу, взяв анализы у почти 400 человек, в городе выявлено коронавирус у 6 (ШЕСТИ) человек. По факту это три семьи, в которых заболели мать, отец или ребенок. Все больные находятся на самоизоляции, ведь недуг проходит в легкой форме. В инфекционном отделении Тростянецкой больнице находится только 2 больных коронавирусом человека, из них только один из Тростянца. Данная ситуация тревожная, но точно не является такой, которая заставляла бы областную комиссию принимать сверхжесткое решение не по объектам торговли, супермаркету АТБ, рынку, ограничениям на транспорте, а в отношении спортивных мероприятий на стадионе на открытом воздухе! Поэтому, скорее, в вопросе переноса матча с Тростянец в Сумы есть другой фактор.

ФК «Тростянец» как участник Чемпионата Украины среди любителей и претендент на участие во Второй лиге чемпионата Украины, понимая, что за этой игрой будут наблюдать далеко за пределами области, сделал все от себя должное, чтобы показать уровень развития футбола на Сумщине. Сейчас готово лучшее футбольное поле области, которое и должно было принять главный матч сезона. Мы обеспечили стадион всем необходимым дезинфицирующим оборудованием и соблюдением расстояний. Матч планировался без зрителей с трансляцией игры по телевидению и в интернете. Но очевидно, кому-то очень нужно, чтобы мы стали свидетелями третьего финала за последние три года на стадионе «Юбилейный» в Сумах.

ФК «Тростянец» считает, что все должно решаться на футбольном поле и, исключительно, в честной спортивной борьбе, а не в кабинетах любых чиновников. Наша команда готова играть в любом городе на любом поле, где определит Ассоциация футбола Сумщины. Нам не интересны никакие подковерные игры того процесса, который сейчас происходит, и клуб не готов их комментировать».