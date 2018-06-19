Президент назначил трех судей на Сумщине

2 июля Указом Президента Украины №265 / 2020 было назначено 3-х судей местных общих судов Сумской области:
- Наталию Потий - судьей Конотопского горрайонного суда;
- Лесю Гончаренко - судьей Сумского районного суда;
- Оксану Николаенко - судьей Заречного районного суда города Сумы.
Сегодня, 7 мая, новые судьи Верховного суда принесли присягу....
26 марта Сумская платформа реформ представила результаты аналитического исследования родственных связей и добродетели судей г. Сумі, осуществленного в рамках реализации...
Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины....
Сегодня, 6 марта, Высшая квалификационная комиссия судей объявила победителей конкурса в новый Верховный суд....
Речь идет о представителях местных судов Сумской области, а именно судей Белопольского районного суда Анны Замченко, Путивльского районного суда Яны...