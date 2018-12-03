В Сумах стоимость проекта общественного бюджета выросла в 15 раз Сумчанин Владислав Диброва выложил в Фейсбуке календарный план реализации ghjtrnf общественного бюджета, автором которого он является.

Здесь планируют поставить два теннисных стола почти за полмиллиона гривен

Это должны быть 2 стола для настольного тенниса во дворе многоэтажки. По его словам, стоимость должна быть 31500 грн, а в календарно плане указано в 30 раз больше – 455 тыс. грн.

План подписал директор департамента инфраструктуры Александр Журба.

Можно только предполагать, куда пойдут более 400 тыс. грн…