В Сумах стоимость проекта общественного бюджета выросла в 15 раз

Здесь планируют поставить два теннисных стола почти за полмиллиона гривен
Это должны быть 2 стола для настольного тенниса во дворе многоэтажки. По его словам, стоимость должна быть 31500 грн, а в календарно плане указано в 30 раз больше – 455 тыс. грн.
План подписал директор департамента инфраструктуры Александр Журба.
Можно только предполагать, куда пойдут более 400 тыс. грн…
Четвертий з серії онлайн-воркшопів, які будуть присвячені інструментам громадської участі....
В Сумах завершилась регистрация кандидатур сумчан в Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г.Сумы по квоте общественности....
Чи не втратили містяни мотивації щодо участі? Наскільки міська влада готова врахувати минулорічні упущення та виправити ситуацію? Що зробити, щоб...
У Сумах подовжили термін голосування за проекти містян у рамках громадського (партиципаторного) бюджету – по 7 липня включно....
В Сумах завершили строительство мини-скейт-парка на Роменской....