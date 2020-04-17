Сумская областная больница получила все заказанные аппараты ИВЛ, из-за которых СБУ проводила обыски Последнюю партию аппаратов искусственной вентиляции легких 6 июля получила Сумская областная больница.

В больницу поступили последние 13 аппаратов из 23 заказанных. Об этом сообщил помощник главного врача Николай Савченко, пишет UA:СУМИ.

Это оборудование, которое закупила больница в апреле 2020 года. По дополнительному соглашению, которое заключили с поставщиком из-за задержки выполнения заказа, аппараты ИВЛ должны были поступить не позднее 7 июля, - сказал Савченко.

Стоили эти 23 аппараты - 17 млн 250 тыс. грн.

По его словам, до конца недели оборудование будет налажено. Это будет делать представитель фирмы-поставщика.

Напомним: задержку поставки СБУ расследует по статье «злоупотребление властью». По версии службы, при закупке искусственно завысили стоимость оборудования на 20%.

Договор на 23 аппарата ИВЛ был заключен между Сумской областной клинической больницей и ООО «Медтехника - Кривой Рог» в апреле 2020 года. Глава тендерного комитета больницы Виктор Коцур опроверг информацию СБУ о завышенной стоимости аппаратов ИВЛ, которые больница приобрела через систему Prozorro. По его информации, оборудование задержали в аэропорту Стамбула.