Сумская областная больница получила все заказанные аппараты ИВЛ, из-за которых СБУ проводила обыски

В больницу поступили последние 13 аппаратов из 23 заказанных. Об этом сообщил помощник главного врача Николай Савченко, пишет UA:СУМИ.
Это оборудование, которое закупила больница в апреле 2020 года. По дополнительному соглашению, которое заключили с поставщиком из-за задержки выполнения заказа, аппараты ИВЛ должны были поступить не позднее 7 июля, - сказал Савченко.
Стоили эти 23 аппараты - 17 млн 250 тыс. грн.
По его словам, до конца недели оборудование будет налажено. Это будет делать представитель фирмы-поставщика.
Напомним: задержку поставки СБУ расследует по статье «злоупотребление властью». По версии службы, при закупке искусственно завысили стоимость оборудования на 20%.
Договор на 23 аппарата ИВЛ был заключен между Сумской областной клинической больницей и ООО «Медтехника - Кривой Рог» в апреле 2020 года. Глава тендерного комитета больницы Виктор Коцур опроверг информацию СБУ о завышенной стоимости аппаратов ИВЛ, которые больница приобрела через систему Prozorro. По его информации, оборудование задержали в аэропорту Стамбула.
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