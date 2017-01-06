Президент Зеленский пообещал, что взлетно-посадочную полосу Сумского аэропорта отремонтируют за счет госбюджета Во время рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы».

«Есть мечта у всех сумчан - это создание реального хаба на базе сумского международного аэропорта, который даст толчок развитию экономики», - заявил глава облгосадминистрации Роман Грищенко.

По его словам, аэропорт сейчас находится в позорном (ганебному – укр.) состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема - устарелость взлетной полосы. В то же время чиновник уточнил, что по параметрам он не уступает полосам в аэропорту Харькова или в «Жулянах», а потому может принимать почти все самолеты. Если будет ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Владимир Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

«Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если вы имеете тех, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно», - отметил Президент.

Глава ОГА отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.