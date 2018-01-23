Сегодня день рождения празднует почетная гражданка Сум

Елена Петрова (24 сентября 1972, Шаркан, СССР) - украинская биатлонистка. Заслуженный мастер спорта Украины. Серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано. глава Сумского областного отделения НОК Украины.
Родилась в Удмуртии. В возрасте 18 лет переехала в Сумы. Участница четырех Олимпиад (Лиллехамер-94, Нагано-98, Солт-Лейк-Сити-02, Турин-06).
На Олимпиаде-94 была пятой в эстафете, на Олимпиаде-98 - второй в индивидуальной гонке на 15 км, пятой в эстафете.
Поздравляем с Днем рождения! Желаем искренней любви, ежедневной радости, удачи, счастья. Пусть этот день сияет улыбками, букетами цветов и пожеланий. Пусть впереди Вас ждут лучшие, удивительные дни. Желаем здоровья тела и души!
Во время заседания Украинской академии спорта пополнился список ее представителей....
Сегодня, 18 февраля, в Раубичах (Беларусь) накануне чемпионата Европы по биатлону прошла Гонка легенд....
Сегодня, 28 сентября, в Сумах прошла отчетно-выборная ассамблея отделения НОК Украины в Сумской области....
Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....
Книгарня «Є» розпочинає серію зустрічей під назвою «Ті, хто надихають»....