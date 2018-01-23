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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сегодня день рождения празднует почетная гражданка Сум

Сегодня, 24 сентября, свой день рождения празднует Елена Петрова.

Елена Петрова (24 сентября 1972, Шаркан, СССР) - украинская биатлонистка. Заслуженный мастер спорта Украины. Серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано. глава Сумского областного отделения НОК Украины.

Родилась в Удмуртии. В возрасте 18 лет переехала в Сумы. Участница четырех Олимпиад (Лиллехамер-94, Нагано-98, Солт-Лейк-Сити-02, Турин-06).

На Олимпиаде-94 была пятой в эстафете, на Олимпиаде-98 - второй в индивидуальной гонке на 15 км, пятой в эстафете.

Поздравляем с Днем рождения! Желаем искренней любви, ежедневной радости, удачи, счастья. Пусть этот день сияет улыбками, букетами цветов и пожеланий. Пусть впереди Вас ждут лучшие, удивительные дни. Желаем здоровья тела и души!

Спорт Елена Петрова

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