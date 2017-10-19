Под Сумами произошел выброс аммиака

Факт выброса подтвердил директор департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александр Милаш, пишет Суспільне.
"По предварительным данным, на одном из предприятий вблизи поселка Степановка Сумского района произошла нештатная ситуация", - сообщил в комментарии изданию ведущий специалист сектора связей со СМИ и работы с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области Евгений Могиленец.
Спасатели доложили Госпродпотребслужбе, что опасной концентрации вещества не обнаружили.
"Учитывая свойство этого газа, скорее всего, его концентрация уже разбавлена воздушными массами и угрозы для людей не представляет», - отметила начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.
Специалисты на месте аварии проводят необходимые замеры.
Видео, на котором, вероятно, сняли момент выброса, выложили в Instagram около 13 часов 7 октября.
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