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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:401

В Сумах уже на этой неделе появится новый маршрут троллейбуса

Служба движения КП СГС "Электроавтотранс" разработала схему нового троллейбусного направления «Прокофьева - Химпром».

Согласно решению исполкома Сумской городской совета, этот маршрут зарегистрирован под №20.

Троллейбус будет курсировать по рабочим дням. В тестовом режиме он будет возить пассажиров уже с этой пятницы, 23 октября.

Час прибытия / отправления может буди откорректированный по обращению пассажиров. Предложения по расписанию КП СГС "Электроавтотранс” просит предоставлять по телефону (0542) 65-22-33.

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Общество Троллейбус Химпром
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