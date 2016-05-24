Стипендии по-новому: размер увеличился, количество получателей уменьшилось В новом году академическую стипендию смогут получать лишь 40-45% студентов высших учебных заведений.

Кабмин утвердил порядок назначения и выплаты стипендий учащимся профессионально-технических, студентам (курсантам) высших государственных и коммунальных учебных заведений, аспирантам и докторантам дневной формы обучения.

Кто решает

Согласно постановлению Кабмина №1050 от 28 декабря 2016 года, для решения вопросов о назначении и лишении академической или социальной стипендии приказом руководителя учебного заведения образуются стипендиальные комиссии. В состав комиссии входят руководитель учебного заведения, представители финансовых подразделений, деканы факультетов (директора институтов, заведующие отделениями), представители органов студенческого самоуправления (в том числе студенческих профсоюзов). При этом представители студенческого самоуправления должны составлять не менее половины количества членов комиссии.

Как решают

Вузы в пределах средств, предусмотренных для выплаты стипендий, назначают академические стипендии согласно рейтингу успеваемости, в который включаются все студенты, обучающиеся на определенном факультете на дневной форме обучения на соответствующем курсе и специальности. Составляющая успешности - не менее 90% рейтингового балла. Рейтинг публикуется на официальном сайте учебного заведения не позднее чем через три рабочих дня после принятия соответствующего решения стипендиальной комиссией.

Перед началом подведения итогов каждого семестрового контроля ученый совет определяет одинаковый для всех факультетов, курсов и специальностей лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам такого семестрового контроля. Этот показатель устанавливается в диапазоне 40-45% фактического количества студентов дневной формы обучения. При этом стипендии студентов, которые займут самые высокие рейтинговые позиции, увеличиваются на 45%.

Если стипендиат имеет право на назначение нескольких академических стипендий, выплачивается одна стипендия наибольшего размера, если другое не предусмотрено законодательством.

От и до

Постановлением №1047 от 28 декабря Кабмин утвердил минимальные размеры стипендий. Так, размер минимальной академической стипендии для учащихся ПТУ составляет 415 грн. в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 830 грн., для студентов по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере – 1056 грн. в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 1100 грн. в месяц.

Размер социальной стипендии для учащихся ПТУ составляет 1000 грн. в месяц; студентов вузов и научных учреждений – 2000 грн. в месяц.

Согласно постановлению, повышенные стипендии в размере 1400 грн. в месяц выплачиваются студентам вузов, которые обучаются на специальностях: среднее образование (математика, биология, физика, химия, информатика); специальное образование; биология; науки о Земле; физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; прикладная механика; материаловедение; отраслевое машиностроение; авиационная и ракетно-космическая техника. А также по специальностям: судостроение; металлургия; электроэнергетика, электротехника и электромеханика; энергетическое машиностроение; атомная энергетика; теплоэнергетика; гидроэнергетика; горное дело; нефтегазовая инженерия и технологии.

От президента и Кабмина

Размер академической стипендии президента Украины для учащихся ПТУ составляет 1200 грн. в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 1800 грн. в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 2300 грн. в месяц.

Размер именных и академических стипендий, учрежденных Кабмином для учащихся ПТУ, составляет 1000 грн. в месяц; для студентов вузов I-II уровня аккредитации – 1600 грн. в месяц; для студентов вузов III-IV уровня аккредитации – 2100 грн. в месяц.

Размер стипендии президента участникам и призерам международных ученических олимпиад по базовым учебным предметам составляет: участникам – 2200 грн. в месяц; призерам – 2500 грн. в месяц.

Размер стипендии президента для победителей всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук составляет 2200 грн. в месяц, а правительственной стипендии победителям Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе – 2000 грн. в месяц.