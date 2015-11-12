Совет участников АТО при городском голове переизбрали Кто не вошел, возмущены

За рамками городского Координационного совета осталась Светлана Берлет - мама погибшего 19-летнего добровольца Игоря Гольченко, делегированная Гражданским фондом «Сумы» и проходивший службу в «Азове» Олег Корниенко, возглавляющий областную организацию Всеукраинского Союза добровольцев, участников боевых действий и инвалидов войны, что вызвало резонанс в волонтерском и ветеранском сообществе.

- Вопрос не в пребывании (или не-пребывании в этом совете), а чтобы он эффективно работал для участников АТО. И не только тех, кто уже вернулся, но и тех, кто воюет, для семей погибших, - считает О.Корниенко.

На членство в новом составе Координационного совета было подано почти 30 заявлений от представителей различных общественных организаций, занимающихся вопросами воинов АТО и их семей. Как рассказал советник городского головы по вопросам АТО Народный Герой Украины Андрей Тимофеев, сохранивший после голосования и членство и должность председателя Координационного совета, в решении городского головы о Координационном совете ничего не сказано о порядке голосования, поэтому он (Тимофеев) предложил голосовать всем, кто подал заявление на участие в Совете. В результате на выборах 20 ноября были избраны 25 человек, и еще одно место осталось вакантным. Отклонили кандидатуры троих претендентов, набравших наименьшее количество голосов. Состав Координационного совета обновился примерно на 25-30 процентов. Из представителей городской власти в Совет вошла заместитель мэра Алена Дмитриевская, а также директор коммунального «Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей» Александр Мордванюк.

Знаковое событие

- Как так случилось, что матери 19-летнего погибшего добровольца отказано во включении в состав городского координационного совета? – недоумевает исполнительный директор Гражданского фонда «Сумы» Александра Мартыненко. - Как так сложилось, что побратимы отказали маме представлять в координационном совете семьи погибших, не желающих входить в союзы? Это вообще в Сумах? Вы уверены, что так должно быть? Мы волонтеры ГФ "Сумы" вышли из всех составов координационного совета (город и область, кстати, инициаторами создания координационного совета были мы, и в первые годы войны запускали главные процессы, чтобы помочь - от вопросов обеспечения дровами до прохождения МРТ!) Только для того, чтобы военные и члены семей погибших начали решать неотложные вопрос сами! Напрямую! А получилось как?

Как объяснил нашему корреспонденту А.Тимофеев, не проголосовали по причине того, что Гражданский фонд «Сумы» зарекомендовал себя в этом году не с лучшей стороны (имея в виду скандал вокруг строительства мемориала погибшим воинам АТО на Центральном кладбище). «Будь она представительницей какой-нибудь другой организации, наверняка включили бы в состав Совета», - сказал он, сообщив, что семьи погибших участников АТО в новом Координационном совете будет представлять брат погибшего на Донбассе Юрия Ветрова – Владислав Ветров.

Напомним: именно В.Ветров был инициатором публичного скандала вокруг строительства мемориала памяти, которое координировал фонд «Сумы», и разбирательства на счет возможной растраты денег семей погибших воинов АТО. Наряду с правоохранительными органами, сумские журналисты проводили свое расследование, в результате которого, якобы неизвестно куда девшиеся деньги нашлись на депозите Фонда «Сумы». Несмотря на то, что Фонд ежегодно публично отчитывался об оставшихся на счетах суммах, очевидный факт был выдан за что-то из ряда вон выходящее. Теперь организация, активно занимающаяся семьями погибших участников АТО, не представлена в Координационном совете при городском голове.

- Чего удивляться? «Прокатили» и ГФ "Сумы", и "Правый сектор", и "Гранит", и организацию прошедшего плен и пытки Артема Гребенюка, и мою организацию, - сообщает Олег Корниенко. – За меня из 27-и участников голосования проголосовало лишь шесть. Вообще, сложилось впечатление, что существует какой-то предварительный сговор? И что это за голосование - претенденты решают, кто будет, а кто не будет входить в совет? А городской голова, похоже, решил дистанцироваться от всего.

По мнению О.Корниенко,работу городского Координационного совета целесообразно организовать по аналогии с областным:

- Почему с вопросом, к примеру, медобслуживания я должен сначала обращаться к председателю городского Координационного совета, тот – к мэру, а мэр уже в свою очередь дает поручение профильному подразделению? Что это за координация?! Почему руководители профильных подразделений горсовета не присутствуют на заседаниях, как в областном координационном совете, где участники АТО могут напрямую изложить свою проблему и намного быстрее получить ответ? А тут какие-то интриги.

Задачи Координационного совета

Как видно из отчета Координационного совета участников АТО и членов семей погибших участников АТО при городском голове за период с октября 2017 по октябрь 2018, его основная работа была направлена на содействие в получении земельных участков, квартир и материальной помощи. К примеру, за это время Совет рассмотрел 487 заявлений на предоставление в собственность земельных участков в Сумах участникам АТО. Именно Координационный совет формирует списки, расставляя претендентов в порядке очередности.

По данным Сумского горсовета, по программе «Социальная поддержка участников антитеррористической операции и членов их семей» из городской казны выделен 21 млн. грн. на приобретение жилья. Координационный совет определил 60 получателей, на каждого - 350 тыс. грн, 10 участников АТО уже воспользовались такой помощью.

По словам Андрея Тимофеева, на 2019-ый год Координационный совет ставит перед собой следующие цели: