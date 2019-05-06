Общество

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Подписка на газету "ДС-экспресс": интересная, полезная, недорогая + призы!

В разгаре подписная компания на 2019 год. Один из недорогих вариантов - подписаться на полюбившуюся читателям областную газету "ДС-экспресс". А если вы сами уже не читаете бумажных изданий, то можно (и нужно!) подписать своих родителей, других людей, нуждающихся в вашей помощи.

Интересная, полезная, недорогая

В "ДС"-ке вы найдете еженедельный дайджест основных событий в городе и области, статьи на политические, социальные и правовые темы, о культуре и спорте, публикации о здоровье и полезные советы (многие наши читатели хранят их вырезки!), сканворды и кроссворды, прогнозы погоды и магнитных бурь, частные объявления и рекламу местных фирм, программу ТВ. 

Востребована у читателей и возможность публиковать в газете частные некоммерческие объявления бесплатно, а коммерческие - за небольшую плату, со скидкой.

Газета давно имеет свою многочисленную и очень лояльную аудиторию. Ведь среди недорогих обласных изданий ей практически нет альтернатив! 

Не случайно газета "ДС-экспресс" имеет сейчас самую большую среди сумских изданий  армию верных подписчиков. 

Подпишите родителей! 

Сейчас многие перестали читать бумажные газеты и получают информацию из интернета, а сумские новости узнают в том числе и на "Данкоре".

Но есть категория читателей, для которых основным источником информации остаются печатные издания. Это люди старшего возраста, те, кто проживает в сельской местности, где плохо с интернетом. А также читатели, которым доставляет удовольствие сам традиционный процесс чтения, перелистывая страницы, а не на экране монитора.

Сделайте им подарок - подпишите своих родителей на "ДС"-ку, они будут очень довольны!

Это могут быть не только родители, а и родные, которые, например, проживают в селе.

Это могут быть друзья или знакомые, ветераны и их организации, больницы, библиотеки - все, кому вы хотели бы оказать помощь. 

Не только газета, но и призы!

Газета «ДС-экспресс» ежегодно проводит ставшие уже знаменитыми призовые конкурсы для подписчиков каждые полгода. И вот уже много лет каждые полгода реальные люди - подписчики издания имеют возможность выиграть ценные призы*, главный из которых - телевизор! Причем, шансы на победу в конкурсе гораздо выше, чем в обычных лотереях.

Например, так происходило вручение призов в прошедшие розыгрыши:

в первом полугодии 2015 года;

во втором полугодии 2015 года;

в первом полугодии 2016 года

во втором полугодии 2016 года;

в первом полугодии 2017 года

во втором полугодии 2017 года;

в первом полугодии 2018 года

во втором полугодии 2018 года;

в первом полугодии 2019 года.

Все читатели, оформившие полугодовую или годовую подписку на 2019 год, смогут принять участие в очередной призовой акции и выиграть ценные призы: телевизор, электрочайник, утюг, электрообогреватель, термос. Победителй определит жеребьевка. 

Чтобы принять участие в акции, необходимо: 

1. Оформить до 25 июня подписку на "ДС-экспресс" на 2-е полугодие 2019 года в любом почтовом отделении Сумской области.

2. Сделать копию своего подписного абонемента.

3. Отправить эту копию в редакцию до 10 июля почтой (40000, Сумы, ул. Петропавловская, 70, 3-й этаж, "Подписка-2019") или принести лично в пункт приема по адресу (Сумы, ул. Петропавловская, 70, левый подъезд, 3-й этаж.

Тел. для справок (0542)22-50-96. 

"ДС-экспресс" по прежнему остается одной из самых недорогих сумских обласных газет, в которой есть все, что нужно. Подписной индекс - 08971.

Подписная цена на газету при оформлении в почтовых отделениях - 197,88 грн. за 6 месяцев (+ оформление абонемента 8,15 грн).

Мы от души благодарим всех, кто уже подписался на "ДС"-ку, и приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие - лучшая награда за труд. 

*Под призами имеется в виду покупка за 0,1 грн. 

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