Новые открытые слушания «Сумытеплоэнерго» (не) состоялись? Сумские активисты 30 августа снова сорвали мероприятие, необходимое ООО «Сумытеплоэнерго» для поднятия тарифов. Однако руководство предприятия считает открытое обсуждение состоявшимся.

На сей раз на открытых слушаниях речь должна была идти о ценах, по которым предприятие будет торговать электрической и тепловой энергией на рынке энергоресурсов в следующем году, а также об инвестиционной программе по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентрали. Вопрос не о тарифах для населения, но напрямую с ними связан.

Как прошло

Инициатор проведения слушаний – ООО «Сумытеплоэнерго» - снова выбрал конференц-зал гостиницы «Reikartz», не способный вместить всех желающих. Как и в предыдущие разы, активисты инициировали голосование за невозможность проведения слушаний в таких условиях. Собравшиеся почти единогласно проголосовали и разошлись. Некоторые покидали зал с сомнением: мол, они сейчас останутся и проведут нужное им мероприятие. Ведь директор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, когда стало понятно, что активисты и в этот раз не дадут провести слушания, объявил перерыв, намереваясь продолжить вечером в более просторном зале на Харьковской, 35. О чем и сообщил журналистам, когда зал почти опустел. Общественные активисты Александр Соколов и Валерий Осадченко тут же вернулись и с возмущением набросились на Д.Васюнина: мол, как же так - громада проголосовала за перенос слушаний на 13 сентября в «синий» зал Дома советов! «Это ваше мнение», - парировал директор. После чего между активистами и представителями «Сумытеплоэнерго» завязалась долгая дискуссия. В результате руководство предприятия сочло вправе посчитать это общение, во время которого говорили преимущественно представители громады, а тепловики слушали, открытыми слушаниями.

Таким образом, в НКРЭКУ ушло два протокола: от активистов о несостоявшихся слушаниях и от «Сумытеплоэнерго» о том, что обсуждение прошло. Как впрочем и в случае с открытыми слушаниями 26 августа, где должны были обсуждаться тарифы на тепло и горячую воду для населения, которые тоже были сорваны. Пока активисты выступали, захватив президиум в зале на Харьковской, 35, представители предприятия, мэрии и НКРЭКУ в Сумской области собрались на свои слушания, о чем и составили протокол.

Протоколы «Сумытеплоэнерго» активисты считают поддельными. Как сообщил А.Соколов, по факту подделки документов в прокуратуру Сумской области направлено заявление.

Д.Васюнин заявляет, что срыв сроков утверждения тарифов и принятия инвестиционной программы может поставить под угрозу подготовку станции к отопительному сезону, считая вполне достаточным для проверки расчетов 20 дней, имеющиеся у громады между первым и вторым этапом процедуры, предусмотренной НКРЭКП.

Власть подключается

Как мы уже сообщали, мэр Сум Александр Лысенко поднял вопрос тарифов «Сумытеплоэнерго» на аппаратном совещании 28 августа, сообщив о создании комиссии, которая должна проверить расчетные данные и выполнение договорных обязательств.

Однако, как видим, «Сумытеплоэнерго» инициирует слушания, не дожидаясь выводов комиссии. Примечательно, что на момент проведения открытых слушаний 30 августа заместитель городского головы по ЖКХ Александр Журба не смог сказать журналистам, являются ли тарифы, предложенные поставщиком, обоснованными.

Депутат Сумского горсовета Владимир Чепик («За Украину!») подготовил проект решения сессии об обращении в НКРЭКУ. А его однопартиец, депутат Андрей Крамченков, предложил вернуть теплосети городу, при этом разделив производство и транспортировку тепла. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке:

«Антипопулизма пост. Сейчас много кто пиарится на теме тарифов на тепло и противодействия «Сумытеплоэнерго». И мне это не нравится не тем, что это плохо само по себе, а тем, что звучат голоса популистов и молчат голоса экспертов. Хотелось бы, чтобы высказались люди, которые разбираются в теме на высоком уровне.

Ни в коем случае не будучи экспертом в теплофизике, со своей колокольни выскажу следующую мысль. Градус противостояния вокруг теплоснабжения связан прежде всего с тем, что «Сумытеплоэнерго» занимает монопольное положение на рынке. И по состоянию на сейчас с этим ничего не сделаешь. Но, если мы не будем идиотами, можно сделать в будущем.

Какие шаги нужны для этого?

1) Нужно разделить генерацию тепла и его транспортировку. Это вполне в духе третьего энергопакета, к которому Украина сейчас присоединяется. Сети должны быть забраны городом в специально созданное для этого предприятие, затем модернизированы и подготовлены для следующего шага. Сейчас существуют технологии, позволяющие теплоизолировать трубы в 10 раз дешевле, чем это делает «Сумытеплоэнерго».

2) Сети должны быть оборудованы узлами учета на всех концах системы. Таким образом, генерирующие частные предприятия будут продавать тепло потребителю, а коммунальное предприятие будет транспортировать его потребителю.

3) Должны быть подготовлены площадки для строительства инвесторами новых котельных на любых видах топлива. Нужно приложить все усилия для того, чтобы на рынке появились новые, более эффективные игроки. Без этого шага на рынке не будет достаточной конкуренции и потребитель продолжит зависеть от воли монополиста.

P.S. Напоминаю, что я не являюсь специалистом в теплофизике, так что приглашаю к дискуссии тех, кто разбирается в теме и способен с холодной головой написать более дельные предложения и помочь их реализовать. Но я совершенно точно уверен, что в режиме истерики ничего мы в городе не улучшим».

Сумчанам на заметку

Экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко в передаче «Субъективные итоги» на одном из украинских телеканалов рассказал, «как дурят сумчан», и вызвался помочь советом.

- Буквально вчера господин Вовк (председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк. – Ред.) утвердил новые тарифы для ТЭЦ жителей Чернигова, Сум, Черкасс – жителей вот этих трех и других городов, где работает компания «ТехНова». Обращайтесь ко мне - я готов с вами списаться и объяснить, как вас дурят. Как вам придумали очередную новую цену, и напомнить вам, как в городе Калуше, где такая же ТЭЦ, как и у вас, местный мэр посчитал правильно тарифы, правильно раскидал затраты на производство тепла и электроэнергии, и в результате получил стоимость гигакалории ровно в два раза меньше, чем у вас в городах. В два раза меньше! Вот этот пример берите, - призвал г-н Кучеренко.