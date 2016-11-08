Президентская гонка на Сумщине: первые итоги и прогнозы Как прошел первый месяц президентской избирательной кампании в Сумской области, рассказывают общественные активисты и полиция

Возможный ажиотах и накал предвыборных страстей общественные эксперты прогнозируют на вторую половину избирательной кампании и день выборов. А пока, по оценке координатора наблюдения за выборами в Сумской области Гражданской сети ОПОРА Ирины Стегний, агитационная кампания на Сумщине не отличается большой интенсивностью.

В начале первого предвыборного месяца появились предвыборные агитпалатки и наружная реклама - билборды Андрея Садового, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка, Александра Шевченко, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Ильи Кивы, Дмитрия Добродомова, а также партийные борды без названия действительного или потенциального кандидата в президенты: Слуга народа, Оппозиционный блок - За жизнь, Оппозиционный блок.

Из зарегистрированных кандидатов в президенты в январе Сумскую область посетили Сергей Каплин, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Валентин Наливайченко. В феврале приезжали Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолий Гриценко.

Общественный контроль

Как сообщила Ирина Стегний, наблюдатели ОПОРЫ неоднократно фиксировали деятельность по сбору персональных данных избирателей с указанием фамилий, имен и телефонных номеров.

Самым массовым нарушением избирательного законодательства в январе стало наличие наружной рекламы и печатной продукции без выходных данных. Наблюдатели ОПОРЫ трижды обращались в полицию по агитации без исходных данных Андрея Садового, Александра Шевченко, Анатолия Гриценко. В Конотопе наблюдатели ОПОРЫ обнаружили, что на календарях и агитационных листовках за Андрея Садового, которые распространяются в его палатках, нет выходных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства. В Глухове наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали открытки, расклеенные на столбах, без выходных данных, содержащих агитацию за Олега Ляшко. Также в январе были зафиксированы случаи порчи имущества местной организации партии "Наши" (кандидат Евгений Мураев) надписями на стенах партийного офис а и повреждением внешней рекламы.

Представитель Сумской платформы реформ Максим Корниенко обратил внимание на несоблюдение закона о рекламе.

- На билбордах одного из кандидатов изображена имитация государственного герба – это прямое нарушение закона о рекламе, который запрещает размещать на рекламных носителях не только государственные символы, но и их имитацию. Есть два вида этих бордов: одни с гербом, другие без герба. Причину можно объяснить распределением ответственности между заказчиком рекламы и владельцем рекламных площадей. Вполне возможно, что отдельные владельцы площадей просто отказались идти на нарушение, а другие пошли, - допускает М.Корниенко. – Чем закончится ситуация, увидим. Мое обращение на горячую линию Кабмина рассматривается на уровне облгосадминистрации. Однако эта ситуация общеукраинского масштаба.

Выборочная проверка наблюдателями ОПОРЫ локаций, где должна размещаться предусмотренная законом реклама кандидатов, выявила отсутствие и ненадлежащее состояние конструкций в Сумах, Глухове, Шостке, Конотопе и Ромнах. От четырех горсоветов ОПОРА вообще не получила такой информации.

Больше всего фактов возможного нарушения избирательного законодательства касается запрета размещения агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности. Так, например, 10 из 10 мест, предназначенных для размещения предвыборной агитации на территории Бурынского горсовета, являются административными зданиями. В перечне мест, отведенных для размещения материалов предвыборной агитации, в Ахтырке и в Краснопольском районе указаны школы, НВК, лечебные учреждения, другие объекты социальной сферы.

По "джинсе" в печатных СМИ, по подсчетам ОПОРЫ, доминировали материалы в пользу Юлии Тимошенко - 13 публикаций, Олега Ляшко (7), Александра Вилкула (6). Также общественные наблюдатели зафиксировали три публикации с признаками «черного» пиара.

Новая фигура

В этом году ОПОРА впервые вводит институцию общественных омбудсменов по защите избирательных прав – всего 25 человек, по одному на область. Их задача – сотрудничать с правоохранительными органами в вопросах противодействия нарушениям предвыборного законодательства так, чтобы нарушители предстали перед судом.

Как отметила общественный омбудсмен Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Валентина Волик, уже первый месяц работы показал: проблемы избирательного права в большинстве случаев начинаются с низкого уровня политической культуры избирателей, а именно - восприятие избирательных правонарушений как чего-то привычного и обыденного.

Роль полиции

Всего с начала кампании ОПОРА обратилась в полицию с четырьмя заявлениями о возможных нарушениях избирательного законодательства.

По словам начальника главного управления Нацполиции в Сумской области Николая Лушпиенко, главная задача полиции - обеспечить законность и правопорядок во время избирательного процесса. Для этого будет задействован весь личный состав. Две тысячи полицейских будут дежурить во время выборов. Также к охране общественного порядка будут привлечены бойцы Нацгвардии и работники госслужбы чрезвычайных ситуаций. В главном управлении полиции в Сумской области создана рабочая группа, задача которой - реагировать на все обращения, связанные с избирательным процессом. Первое сообщение о возможном нарушении избирательного процесса поступило в полицию 8 января. На 13 февраля зарегистрировано 13таких обращений. Из них шесть касаются агитационных материалов, три – возможного подкупа избирателей, остальные – других вопросов. Работники полиции провели больше 10 осмотров мест событий, опросили около 200 человек. В трех случаях информация не подтвердилась. По трем заявлениям, полученным накануне, работа продолжается. По остальным производство закрыто.

Полицейские предупреждают: когда по заявлению начинаются следственные действия, для дачи объяснений люди приглашаются в полицию - это не стоит расценивать как давление.

- Все попытки незаконного финансирования или раздачи денежных средств, подкупа избирателей, сбора данных, которые представляют идентификацию граждан, сразу берутся полицейскими в отработку с последующим принятием соответствующих процессуальных решений. Реакция на все нарушения со стороны полиции мгновенная, - заверил Н.Лушпиенко.

При этом его заместитель, начальник следственного управления Олег Григоров, отметил, что Уголовно-процессуальный кодекс не дает возможности использовать в суде как доказательство видеофиксацию, осуществленную не по решению следственного судьи.

На 19 февраля в Сумах запланирован тренинг для сотрудников полиции по предупреждению, фиксации, своевременному реагированию и документированию правонарушений во время избирательного процесса с участием представителей Гражданской сети ОПОРА.

Сложная и грязная

Член правления Независимого центра анализа политики Андрей Глывка считает, что нынешняя кампания будет чрезвычайно сложной и одной из самых грязных.

- У нас максимальное количество зарегистрированных кандидатов - 44. Часть из них – технические, часть используют эту площадку для следующих парламентских выборов. И часть кандидатов, мы должны это признать, идут заработать деньги. Они строят свои агитационные сети и будут их перепродавать, договариваться, передавать другим кандидатам, - отмечает А.Глывка. - К сожалению, кандидаты в своих программах идут в сторону популизма, не анализируют статьи Конституции о том, чем должен заниматься президент, включая в программу все подряд и проводя манипуляции над избирателями. С другой стороны, к сожалению, программы кандидатов никто не читает, особенно когда их 44. Я считаю, что мы должны анализировать эти программы.

Исходя из информации последних недель, большой накал существует именно в правоохранительных органах, потому что был ряд заявлений министра внутренних дел. Такое впечатление, что он собирается выступать арбитром. Однако хочу напомнить: полиция не может быть арбитром, не может быть третьей стороной. Полиция должна придерживаться буквы Закона.

Сотрудничество полиции с общественными организациями Андрей Глывка считает положительным моментом, т.к., учитывая большое количество кандидатов, возможно давление как на полицию, так и на членов избиркомов.

- Представим на секунду: каждый кандидат на участке будет иметь своего представителя, наблюдателя плюс на участках в этом году будут присутствовать представители общественных организаций. У нас рекордное количество зарегистрированных в ЦИК общественных организаций – 138. Ажиотаж на местах действительно будет, - прогнозирует А.Глывка, выражая неуверенность, справится ли полиция с возможными провокациями на местах. – Руководство сумской полицией заявило, что обеспечит максимальное количество полицейских. Вчера вспоминал фильм «Крепкий орешек 3», где говорят: приехала какая-то делегация, вся полиция города их встречает, иди хоть банки грабь. Как бы у нас в день выборов не возникло других провокаций и разгула бандитизма.

Откуда нарушения и популизм

Общественные эксперты отмечают интересный момент: страна вступила в предвыборную кампанию толком не понимая, что является агитацией, что не является, какие действия трактуются как подкуп….

- Разъяснения ЦИК очень важны, чтобы люди не попадали в разные ситуации, - говорит А.Глывка. – На сегодняшний день только один кандидат арестован за покупку голосов избирателей. Это было на выборах в ОТГ в Одесской области, человек получил срок 5,5 лет. Но мы понимаем, что это массовое явление. В Верховной Раде зарегистрирован и прошел первый комитет законопроект, поданный от МВД и Кабмина о противодействии нарушениям. Безусловно, ВР должна принять какой-то формат, чтобы определить правила игры.

Эксперт Независимого центра анализа политики Владислав Диброва советует не доверять слепо результатам соцопросов и рейтингов – доверяй, но проверяй. Социология может быть способом манипуляции.

- Вообще у нас нет культуры соцопросов. У интервьюера должно быть удостоверение, чтобы было понятно, что он работает от определенной организации. Если респонденты захотят общаться, они должны спросить, откуда этот человек, - отмечает В.Диброва первые критерии честного опроса.

Представитель Сумской платформы реформ Максим Корниенко считает: в популизме, заказных рейтингах прежде всего виноваты сами избиратели.

- Спрос рождает предложение. Что люди хотят слышать и видеть, то им и подают, - говорит общественный активист. – Проблема в том, что рядовой избиратель, как правило, не понимает, что он выбирает президента, не понимая его полномочий. Он хочет выбрать доброго царя, который сразу и войну прекратит, и пенсию сделает в тысячу долларов, и газ по три копейки будет продавать, и в подъезде уберет, и ремонт в квартире сделает. А потом, если выходит не так, как планировал избиратель, он не хочет признавать свою ошибку в выборе, а находит крайнего в этом царе. Хотелось, чтобы мы сознательно подходили к собственному выбору, понимая, что президент не устанавливает цену на газ, а местная власть – высокие пенсии, контрактную армию и пр. Если каждый гражданин пойдет на выборы и сознательно сделает свой выбор, а потом будет нести ответственность за этот выбор, ситуация кардинально изменится – кандидаты увидят, что такого избирателя обмануть не так-то просто и у нас не будет 44 кандидатов, обещающих все, что угодно, кроме прямых обязанностей президента.

По мнению М.Корниенко, граждане, которые не ходят на выборы, вообще не имеют права критиковать власть.