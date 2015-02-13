Победа перед Рождеством МСК «Сумчанка» выиграл домашний рождественский турнир по индорхоккею, который прошел 4-6 января.

Спустя три года после предыдущего, который прошел в 2014 году, в манеже СумГУ им. В.Голубничего снова встретились женские индорхоккейные команды. Вместе с новым рестартом турнир получил и новое название. Теперь это «Рождественские встречи» в отличие от «Кубка Содружества». По словам директора МСК «Сумчанка» Ирины Харченко, ребрендинг соревнований связан, в том числе и с напряженными отношениями с Россией, и с тем, что Украина по сути уже вышла из СНГ. Поэтому решили назвать новый турнир по-новому. Хотя ведут исчисление с далекого 2007 года, когда был проведен первый.

Изначально планировалось, что в Сумы приедут команды из четырех стран – Украины, Беларуси, Литвы и Казахстана. Однако незадолго до нового года команды из Литвы и Казахстана отказались от участия. У кого-то не было финансирования, у кого-то виз в Украину. Теперь даже подумываю о перенесении турнира на другие сроки, например, на декабрь. Так что, возможно, в 2017 году будет сразу две «Рождественские встречи».

В итоге на турнир заявились шесть команд – две белорусские – ХК «Минск», Молодежная сборная, и четыре украинские, три из которых, по сути, являются сумскими – МСК «Сумчанка», «ИФК СумГПУ», Юношеская сборная плюс Сборная Полтавы.

Играли три дня по кругу – в первые два дня по две игры, на третий день – по одной.

После первого дня определились три лидера – МСК «Сумчанка», ХК «Минск» и белорусская молодежка – имели по две победы. Во второй день в лидеры выбилась «Сумчанка» - 4 победы, а у преследователей – по 3, причем молодежка довольно неожиданно обыграла «минчанок».

В третий день молодые белорусски проиграли сумским «физкультурницам» и заняли третье место. Судьба «золота» решалась в очном поединке «минчанок» и «сумчанок», который организаторы предусмотрительно поставили последним. Гостьям нужна была только победа, причем с крупным счетом, наших устраивала и ничья. Счет открыли «минчанки» уже на 3-й минуте, затем удвоили свое преимущество. После тайм-аута наши заиграли слаженней и сравняли счет. Однако уже во втором тайме гости снова были впереди. А за три минуты до конца счет вновь сравнялся – 3:3 – такой результат вполне устроил «Сумчанку».

Дальше было награждение, которое проводил целый вр. и.о. главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора, не видевший ни одной минуты игры, но тем не менее поблагодаривший хоккеисток за доставленные эмоции. И вообще к шести командам, приглашенным на награждение, присоединилась целая команда чиновников, правда, слово всем так и не дали.

Кроме того, были названы лучшие игроки: лучшим игроком команды «ИФК СумГПУ» признана Ольга Гончаренко, юношеской сборной Украины - Валерия Никулина, МСК «Сумчанка» - Оксана Пономаренко. Алина Фадеева (юношеская сборная Украины) получила награду «Лучший вратарь турнира», Евгения Мороз (МСК «Сумчанка») - «Лучший защитник», Евгения Керноз (МСК «Сумчанка») - «Лучший игрок турнира». Наиболее перспективным игроком «Рождественских встреч» названа Елизавета Яковенко (юношеская сборная Украины).

После этого турнира «Сумчанка» и «ИФК СумГПУ» сыграю во втором туре чемпионата Украины, а затем сыграют в кубке европейских чемпионов в Литве.