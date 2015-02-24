Два шага вперед Сумские хоккеистки в составе сборной Украины заняли четвертое место на чемпионате мира по индорхоккею.

7-11 февраля в Берлине прошел чемпионат мира по индорхоккею. Столица Германии принимала сразу два турнира – мужской и женский. В женском приняла участие и сборная Украины ,полностью составленная из игроков МСК «Сумчанка» плюс несколько легионеров – воспитанниц нашего клуба.

За 5 дней наши девчата провели 8 матчей. Сначала на групповом этапе, на котором 12 команд были разделены на две группы, затем в плей-офф. В итоге 4 победы и 4 поражения, которые принесли нам 4-ое место в мире. Достойный результат, зная в каких условиях готовятся сумчанки. Ведь перед самым чемпионатом у них не было возможности тренироваться в манеже, так как там проходили несколько подряд чемпионатов по легкой атлетике. А паркет в спорткомплексе «Динамо» можно только условно таковым назвать.

Групповой этап

В нашей группе играли Германия, Чехия, Украина, Россия, Австралия и Намибия.

Наши открывали турнир матчем против сборной Австралии. Сумчанки выиграли со счетом 4:3, совершив камбэк с 1:3. Счет уже на 4-ой минуте открыла Яна Ворушило. Однако спустя 5 минут его сравняла Кайа Грэй, а за три минуты до конца первого тайма австралийки благодаря усилиям Мэдлин Мерфи вышли вперед. На 25-ой минуте счет стал 3:1 – отличилась Теган Бучер. На 32-ой минуте Яна Ворушило сократила отставание, а еще через две минут Юлия Шевченко сравняла счет. Еще через две минуты Яна Ворушило оформила хет-трик и победу нашей сборной.

Тот же игровой день закрывали женские сборные России и Украины. Счет открыли россиянки – на 2-ой минуте забила Антонина Орлова, на 16-ой – Ксения Королева удвоила преимущество. Однако под конец тайма, буквально за минуту Оксана Пономаренко и Марина Хилько сравнивают счет. А на 2-ой минуте второй половины Яна Ворушило выводит Украину вперед. Спустя 5 минут россиянки усилиями Светланы Ерошиной выравнивают положение, а затем снова выходят вперед благодаря голу Валерии Борисовой. Однако на 29-ой минуте два гола от Оксаны Пономаренко и Яны Ворушило – и снова Украина ведет в счете. А на 33-ей минуте Ольга Гончаренко поставила точку в этом драматическом матче – 6:4.

Во второй день наши девчата проиграли две игры. Сначала немкам, а потом африканским немкам – намибийкам. В матче с европейскими немками наша команда не смогла ничего противопоставить слаженной игре соперниц, которые забили 6 безответных мячей в ворота украинок: Нике Лоренц (3 минута), Франциска Хауке (11, 38), Лиза Альтенбург (22), Анне Шредер (22, 31).

В матче против африканок счет открыла Джиллиан Херманус на 6-ой минуте. Наши смогли сравнять только на 6-ой минуте второго тайма. За 3 минуты до конца игры намибийки снова впереди благодаря голу Кианы-Че Кормак. Через две минуты Марина Хилько делает счет 2:2, но на последней минуте соперницы забили третий гол – снова Джиллиан Херманус – и в итоге победили 3:2.

В пятом матче группового турнира решалось, кто выйдет в плей-офф. На тот момент только Германия обеспечила себе место в восьмерке сильнейших. На остальные три места претендовали четыре команды – Австралия, Чехия, Украина и Намибия. Первыми играли Украина и Чехия. Счет на 3-й минуте открыла Яна Ворушило. На 26-ой минуте Оксана Пономаренко удвоила преимущество нашей команды. Через пару минут чешки ответили голом Барборы Хакловой. Однако на большее их не хватило. В итоге 2:1, и с 9 очками Украина выходит в ¼ финала со второго места. Вслед за ними – Австралия и Чехия. Намибиек не пустила в плей-офф Россия, добывшая единственное очко в последнем матче.

Из другой группы вышли: Голландия, Беларусь, Швейцария и Польша.

Плей-офф

В четвертьфинале нашим выпало играть против швейцарок, с которыми они уже играли в январе на чемпионате Европы. Тогда наши сумели вырвать ничью на последней минуте 2:2 в утешительной группе за 5-8-е места.

Счет уже на 3-ей минуте после розыгрыша штрафного углового открыла Яна Ворушило. Дальше шла примерно равная игра. На 8-ой минуте швейцарки чуть не сравняли счет, во всяком случае, на табло появились единицы, однако мяч после удара Штефани Вельти попал в штангу, хотя показалось, что в ворота. А на 16-ой минуте ей все-таки удалось забить после розыгрыша углового. Однако на следующей минуте Марина Хилько после паса Яны Ворушило вывела украинок вперед. Не прошло и минуты, снова забила Штефани Вельти. Но буквально за несколько секунд до свистка на перерыв снова отличилась Яна Ворушило после паса Оксаны Пономаренко.

На 25-ой минуте отрыв увеличила Марина Хилько с передачи Евгении Мороз. Через три минуты после углового отличилась Юлия Шевченко. После тайм-аута, взятого швейцарками на площадку вышли шестеро украинок (заменив вратаря на полевого игрока) и спустя пару минут добились шестого гола – после паса Екатерины Шокаленко отличилась Марина Хилько. Еще через две минуты Марина отблагодарила Екатерине, выдав прекрасный пас перед вратарем, оставалось делом техники закатить мяч в ворота. После этого уже швейцарки стали играть вшестером, за что и поплатились: через две минуты счет уже после гола в пустые ворота Юлии Шевченко после прекрасного паса от борта Евгении Керноз. За 2 минуты до конца швейцаркам удалось забить третий гол – отличилась Линда Хауссенер. Но на этом все. В итоге 8:3, и в полуфинал проходит Украина.

Другие четвертьфиналы закончились так:

Беларусь – Австралия 5:2

Германия – Польша 3:1

Голландия – Чехия 8:3

В полуфинале наша команда встречалась с чемпионками мира и фаворитками сборной Голландии.

К сожалению, наши девчата не смогли ничего противопоставить голландской машине, которая до этого выиграла все 6 матчей. В первом тайме голландки забили четыре мяча (Фабьенн Розен (4 минута), Донья Цвинклс (7), Лике Ван Вийк (14), Габриель Мош (19)), во втором добавили еще два (Эллин Ван Эрк (28), Пьен ван Нес (40)). И только за три секунды до конца Юлия Шевченко размочила счет – 1:6.

Стоит отметить тот факт, что в матче с голландками пятеро наших хоккеисток играли с температурой, причем у наших лидеров Марины Хилько и Яны Ворушило она поднялась до 39 градусов. Но как сказала потом Светлана Макаева, удержать их на скамейке она не могла, хотя и запрещала им играть — они рвались на площадку.

В другом полуфинале Германия обыграла наших северных соседок белорусок 3:2.

В матче за третье место встречались сборные Украины и Беларуси. На 15-ой минуте счет открыла Оксана Пономаренко после розыгрыша штрафного углового. Спустя три минуты счет стал равным после гола Юлии Курганской. На 32-ой минуте Рита Батура вывела белорусок вперед. За две минуты до конца наши стали играть в шесть полевых игроков, но это не принесло результата. В итоге 2:1 в пользу белорусок, и они после «бронзы» чемпионата Европы получили «бронзу» чемпионата мира. Наши же, которые были пятыми в Европе, теперь четвертые в мире. Прогресс налицо.

Победу же в финале одержали немки, вернувшие себе корону чемпионок мира, обыграв голландок 2:1.

Наша Яна Ворушило стала лучшим бомбардиром с 9 забитыми мячами. Столько же забила намибийка Киана-Че Кормак.

В мужчкой части турнира победили автсрийцы, обыгравшие в финале хозяев чемпионата только после буллитов 3:3 (3-2). «Бронза» досталась иранцам, разгромившим австралийцев 5:0.