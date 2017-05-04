Победное дерби «Сумы» в Ахтырке минимально переиграли «Нефтяник» в матче 1-го тура чемпионата Первой лиги.

Первый тур сезона 2017/2018 можно назвать туром дерби, так как сразу три противостояния попадают под этот критерий – «Оболонь-Бровар» и «Арсенал» выясняли, кто сильнее в столице, «Горняк-Спорт» и «Полтава» боролись за пальму первенства в Полтавской области, а «Сумы» и «Нефтяник» – в Сумской. Но нас, естественно, больше всего интересует последнее противостояние.

Межсезонье

В последние годы сложилась тенденция, что «Нефтяник» борется за места в верхней части турнирной таблицы, а «Сумы» ведут борьбу за выживание. Так было и в последнем сезоне: Сумы 16-е, а Нефтяник – 6-й. Более того, «Сумы» еще никогда в своей истории не выигрывали в Ахтырке, но, похоже, что в этом сезоне многое изменится, и выездная победа сумчан яркое тому подтверждение, пишет Спортарена.

Обе команды в летнее межсезонье пережили большие кадровые перестановки, но если Сумы усилились, то «нефтяники», как минимум, не стали сильнее. Из Ахтырки уехали братья Пасичи, Юрчук, Войцеховский, Лозовой, Сондей, Логинов, Черний и Загинайлов, по сути, полноценная команда, а на замену им Владимир Кныш практически никого и не получил. Потому, если ситуация в ближайшее время не изменится, вполне вероятно, что «Сумы» выступят не хуже «Нефтяника».

Сухой тайм

Матч в Ахтырке начался с небольшим территориальным преимуществом хозяев поля, потому неудивительно, что именно подопечные Владимира Кныша создали первый опасный момент в матче – Циколия прошел по правому флангу и подал в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Антюх, вот только удар нападающему не удался – прямо в руки вратарю. Еще в одном моменте мог отличится Поднебенный, но и с дальним ударом полузащитника справился вратарь «Сум». Кстати, стоит отметить, что Александр Литвиненко во время летнего межсезонья провел некоторое время в Ахтырке, но в конечном итоге оказался в «Сумах» и стал одним из героев поединка.

На 17-й минуте игры мог открыть счет Зайчук – Антюх на правом фланге обыгрался с Поднебенным и выполнил подачу в штрафную площадь, где Литвиненко с большим трудом помешал Зайчуку переправить мяч в сетку ворот. «Сумы» первый опасный момент создали лишь к средине первого тайма – Лебеденко вывел на ударную позицию Галенко, но нападающий не попал в створ ворот. Впрочем, даже если бы попал, то Данкович контролировал эту ситуацию. Опасной была и подача Бушмана со штрафного, после которой Лиховидько не хватило буквально несколько сантиметров, чтобы замкнуть передачу. Ответная атака «Нефтяника» была намного опаснее – защитники Сум оставили Антюха одного в центре штрафной площади, но нападающий хозяев поля не смог реализовать убойный момент, пробив метров с 10-ти выше ворот.

На 30-й минуте игру сыграла связка сумских экс-игроков «Черкасского Днепра» – Бушман вывел Мединского один на один с вратарем, но полузащитник с близкого расстояния не смог переиграть Данковича. «Нефтяник» тут же ответил своей атакой, и снова на острие оказался Антюх – теперь нападающий пробивал головой после подачи с левого фланга, но не попал в створ ворот. Отметим, что еще в первом тайме Илья Близнюк провел замену, причем не вынужденную. Игра Лиховидько не устроила тренерский штаб, потому новичка «Сум» поменяли – на поле вышел Лисовой и занял место в центре поля, а в центр защиты опустился Махарадзе.

Концовка первого тайма, впрочем, как и большая часть первой 45-ти минутки, прошла с преимуществом хозяев поля, но зрители так и не увидели забитых мячей.

Победная замена

В перерыве ни Владимир Кныш, ни Илья Близнюк замен не проводили, не поменялся и кардинально ход игры во втором тайме – «Нефтяник» больше владел мячом и атаковал большими силами, а «Сумы» играли на контратаках. Вот только по-настоящему опасные моменты команды практически не создавали, пока хозяева поля не заработали право на 11-метровый удар.

На 64-й минуте игры Поднебенный отважился на удар метров с 30-ти, удар вышел сильным, но его наверняка бы легко отбил Литвиненко, так как мяч шел на удобной высоте и по центру ворот, но на его пути оказалась рука Махарадзе – новичок «Сум» не играл умышленно, но нарушение, все же было, потому неудивительно, что арбитр указал на 11-метровую отметку. Вот только реализовать пенальти хозяевам поля не удалось – все тот же Поднебенный пробил сильно, но в перекладину, а на подборе первыми оказались игроки «Сум».

На 74-й минуте игры Илья Близнюк выпустил на поле Каськова, который активно вошел в игру, а в конце поединка, как оказалось, забил победный мяч. После розыгрыша углового новичок «Сум» первым оказался на подборе и в одно касание метров с 15-ти переправил мяч в сетку ворот Данковича, - 0:1 за пять минут до финального свистка.

Интересно, что «Сумы», несмотря на затягивание времени и игру на удержание, решили не проводить в концовке замены, а ведь у Ильи Близнюка было еще две в запасе. Возможно, тренерский штаб гостей забыл, что в этом сезоне можно проводить пять замен?

Концовку поединка омрачил неприятный инцидент – фол в центре поля привел к большой потасовке. Уже в компенсированное арбитром время Зайчук убежал в быструю контратаку, но был грубо остановлен Душиным в центре поля. Это, естественно, вызвало бурю негодования у хозяев поля, к которым подключились и гости. В результате на поле сошлись и игроки, и тренеры, и персонал команд, и даже арбитр встречи – в пылу борьбы кто-то с игроков сбил его с ног. Но, что весьма удивительно, практически никто не пострадал – лишь три предупреждения от Козыряцкого и ни одного удаления.

Как результат – «Сумы» удержали победу и увезли из Ахтырки исторические, первые три очка, и это при том, что «Нефтяник» выглядел лучше своего соперника, вот только не смог реализовать свои моменты, а сумчане воспользовались своим редким моментом.

В следующем туре команда Ильи Близнюка отправится в гости к «Колосу», а «нефтяникам» предстоит выезд к дебютанту первой лиги – МФК «Кремень».

Интересно, что после игры, на вопрос о задачах, тренер «Нефтяника» Вадим Колесник ответил: «Наша цель на данный момент – сохранить команду, остаться на плаву, а дальше будем смотреть. Если руководству «Укрнафты» интересно, то пусть ставят задачи, а пока что, просто спасибо ребятам, за то, что они дрались на поле, несмотря на трудности».