«Кен беби лов…..»

Или «любовь за деньги….. не купить!»

(Битлз)

Нельзя строить государство как бандитский (гангстерский) синдикат. Нельзя людей с (любым) криминальным прошлым допускать к рычагам гос. управления. Нельзя людей с чисто коммерчески направленным мышлением допускать в коридоры этой гос. власти. Прежде всего потому, что как первые, так и вторые могут реализовываться и существовать (анклавно), только в условиях определенных, сложившихся в системе гос .координат. Воровской «общак» эффективен только в условиях, когда есть некая внешняя сдерживающая сила, не дающая ему (общаку) разрастаться до беспредела. Так же и коммерция - беспредел в которой являет собой разворовывание нац. богатств и разрушение (коррупцию) гос. сообщества. А сложение этих «компонентов» как раз и приводит к так называемой «бендеровщине», экстремизму, перевороту и восстанию.

«Самая большая беда, об которую «шиткуются» все современные лидеры это холуизм, который вначале поощряется ими же из соображений необходимости (собирать своих), а потом уже, как результат, в виду простого отсутствия других, в «своём» окружении. Ни один холоп или холуй не потерпит рядом с собой какое либо разночтение, не говоря уже о разномыслии - на то он и холуй. Холуй всегда «забегает вперед» своего «сюзерена», дабы «расчистить», якобы имеющиеся «препятствия» на «пути», «возлюбленного» им «базелевса». И как правило, эта «зачистка» в полной мере отвечает помянутому слову, т.к. после уже не остается ни мысли, ни подчас и самой жизни.

Наконец приходит момент, когда и сам «царь», даже прошедший и огонь и воду «ломается» на «медных трубах» славословия… Забывая однако, что нет более опасного, и если «вдруг что-то не так», то и более жестоко по отношению к нему же самому, существа, чем холуй. То, что этот х-й в себе копил и подавлял, распрямляется, как пружина, усиленная во сто крат, пережатая страхом и подспудной ненавистью. История, которая «ничему не учит», изобилует мириадами примеров всевозможных дворцовых переворотов и цареубийств. Некоторое понимание этого было у более «успешных» диктаторов – Гитлера, Сталина и немногих других, которые после прихода к власти, делали периодически «зачистки» своей «х-ской рати».

«Дружба с царями ведёт на эшафот», так то… Но, увы, поток последних от этого не иссякает… В этом мире нет и не может быть, чего либо совершенного. Каждый, как сказано, творит свою правду (за что в конце и ответит индивидуально). Поэтому требовать друг от друга соответствия «стали» и «бетону» глупо и нерационально. Есть некоторое «спасение» в построении продуманной структуры с правильно (векторально) направленными взаимоотношениями, как внутри этого сообщества, так и в его гос. структурах.

Прежде всего надо переориентировать ту скаредную, стяжательскую составляющую, которая сидит в каждом из нас, в более продуктивную сторону. Когда «гешефтная» составляющая зарплаты любого чиновника будет зависеть от конечного результата его деятельности, которая будет исчисляться по фин.результатам деятельности той отрасли, которую он возглавляет или «опекает». К показателям можно отнести такие, как мин. зар. плата в отрасли, показатели роста, либо стабильности, экономии затрат и пр. пр. пр. Плохим чиновником быть должно быть не выгодно. Подобный подход годится и к таким «образованиям», как правоохранительные органы, если последние начнут возмещать гражданам, причиняемый ими ущерб от их действия или бездействия. Абсолютно весь гос. аппарат, в буквальном смысле, необходимо застегнуть на все пуговицы и удалить законодательно от «хорошей жизни». Хочешь что-то другое – иди в бизнес!!! В известной мере правилом должно быть, что карьера гос. чиновника - не для «жизнелюбов».

Налоговая политика должна выполнять, особенно в отношении граждан, прежде всего понятные функции, в виде индивидуальной налоговой нагрузки на каждого гражданина, исходя из расчёта расходов на его (гражданина) гос. обслуживание, с некоторыми поправками на состояние его здоровья, соц. статус и некоторые другие, (которых не так уже много) показатели.

Такой же подход вполне применим и к предприятиям малого и среднего бизнеса, где налоговая нагрузка на каждое предприятие, вполне может осуществляться на принципах отраслевых показателей и т. п.

Тогда резко изменится и подход всевозможных контролирующих органов, к принципам налогового мониторинга и контроля. Т. е. появляются III условных категории контроля:

1 –ниже налоговой нагрузки,

2- выполняющих налоговую нагрузку,

3- превышающая ср. н. уровень.

Отсюда 1-е – нуждаются в постоянном мониторинге, консультативной и т.п. помощи. 2 и особенно 3 в поощрении, в том числе и по налоговым обязательствам.

Когда экономика, не люблю этого слова, плохо работает, вытягивать её нужно исключительно «пряником». «кнутом» её уже почти загнали, что называется «в усмерть».

Да «… за деньги не купишь…». Но раз уже мы без них (денег) обойтися никак не в силах, то нужно хотя бы дать им правильный ход. Не загоняя друг друга в бюрократические тупики и законодательные казусы.

Другое дело, что тот, кто хочет получить «услугу» по дешёвке «у кустаря», должен понимать, что никаких гарантий на эту услугу государство не предоставляет, а защищать его права будет лишь в рамках криминального кодекса…

В такой системе координат, любой думающий предприниматель станет лично заинтересован в различного рода повышении статуса своего предприятия через различного рода лицензирование и сертификацию, с целью создания уровня доверия к качеству и безопасности и пр. предоставляемого продукта.

Государство в этом случае может присваивать предприятиям и желающим самозанятым гражданам различные уровни «аккредитации», своего рода «знаки качества и безопасности», а потребитель – выбирать между ценой и качеством.

После сказанного хочу вернуться к началу повествования о криминале, коммерции и принципам формирования гос. аппарата. Считаю, что только в выше обозначенной связке могут сосуществовать без криминала максимальная коммерческая составляющая, как в среде предпринимателей, так и в среде заинтересованного в хорошей работе отраслей чиновничьего аппарата, с сообществом граждан отдельно взятой страны.

«Кен беби лов…?»

P.S. И всё таки – на злобу дня…

Расскажу свидетельство своей бабушки (покойной) о вторжении другой армии – немецкой, которую, кстати, тоже многие ждали…

- Дивись Марія, он летить самолёт… Тажелий, тажелий летить… Там мабуть і ситець, і …, а потім він (самолёт), як ударить бомбой!...

- От тобі Марія і ситець…!

И напомню ещё не такой далёкий 94-95 г.г. (первая чеченская война в России), когда после бомбардировок Грозного сами же русские жители этого города начали «подсказывать» чеченцам откуда летит «российская помощь».

Когда ты выходишь под администрацию с триколором и «георгиевской» лентой, ты наверно думаешь, что из России на БТР и танках вам привезут решение всех ваших индивидуальных проблем… (Ситец, к примеру…) Но в танках и БТРах ситец не возят… А то, что там возят, может только убить или покалечить.

И исчо. Даже если ты «рыгианал» заскорузлый, подумай (!) нужен ли ты новой Московской власти хотя бы в качестве старшего холопа младшего подхолуйчика?