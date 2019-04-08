ФАТУМ «Се оставляется вам дом ваш пуст...» (ЛК 13:35)

«Се оставляется вам дом ваш пуст...»

(ЛК 13:35)

NB!!!

Но прежде, чем приступить к отдаянию долгов «духовных», отдам долг «кесарев», а именно:

Повторюсь!

Не Знаю КТО должен «впустить» Украину в НАТО. Знаю, наверняка, что УЖЕ НИКТО ее оттуда не выпустит. И дело, уже даже не во «времени подлета» к Москве (перевод «грязная вода»), а в том, что по ряду очень косвенных, но очень отчетливых признаков, люди уже добрались до некоего явления (это уже не оружие), которое воздействует с радиусом 800-1000 км ввиду «кривизны» земной поверхности.

А теперь о том, что мы, люди, называем «духовным» и ныне вошедшим в моду словом «каноническим».

Так вот, каноническим есть только то, что сказано Господом и записано от Духа Святого в Письме. Все остальное даже принятое на Вселенских Соборах и т.п., все это «каноническое» от людей и на их же потребу. А чаще всего на потребу «времни» (времен) происходящих. Учитывая как меняется (скажу «по-умному») ментальность того социума, в котором происходит толкование события (в данном случае церковного). Хотя правильнее будет сказать – около церковного. Ведь все эти епископаты, патриархаты с их движимыми и не движимыми богатствами, даже если они когда-либо и освящались Святым Духом, не есть Церковь Христова.

Ибо Церковь Христова, как тело, «соткано» из верующих и исполняющих Божью волю человеков (кем бы они ни были по званию), а глава одна – Христос.

И как тело, рожденное в этот мир, она – Церковь, тоже нуждается в «околоплотской» атрибутике и средствах коммуницирования и удовлетворения телесных потребностей (одежде, жилье, пище и т.п, и пр.).

Это-то функции и выполнять должны епископаты и –архаты всех мастей. Очень желательно, чтобы во «главе» этих структур стояли не наемники-функционеры (книжники и фарисеи), а достойные члены тела Церковного – такие как св. Николай, Спиридон и иже с ними поминаемые.

Помните, что сказал Господь о наемниках и v/s «добром пастыре». Ибо наемники делят и расхищают, и бросают овец на поталу волкам, а добрый пастырь заботится и о заблудшей овце.

А как назвать людей занявших высшие, да и ... ступеньки «околоцерковной иерархии», как не наемниками, стяжающими земные богатства, погрязшим в лицемерии, гордыни, блуде и, увы, сплошь и рядом – содомии.

«Не обманывайтесь...

Ни блудники, ни ... воры, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют»

(Кор. 6:9)

(Тим. 1:10)

Как те же –архи и –стоятели, объясняют, хотя бы себе самоё, слова, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Или о «гробах крашеных...», и о тех, которые «сами не входите... и другим не даете»... (пути в Царствие Небесное).

Конечно, можно сказать, что на «можератиях» быстрее добираться до ..., чтобы совершить некие таинства!? А как же быть с тем, что «...если (даже) пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек...» (Кор. 8:13). А еще Дух Святый в откр. 3:13 дает совет обретать церкви злато истинное.

Истину же на лжи не построить. И хотя, в этом мире мы приобретаем себе друзей (богатства) праведные, делами не правидными, ибо каждый творит «свою правду», но все же «правду», а не заведомую ложь, из которой буквально «соткан» «руський мир», то как же нам воспринимать все происходящее и как совершить главное в нашей жизни – спасение души от вечной погибели?

«...Что говорят вам соблюдать –

соблюдайте и делайте,

но делам же их не поступайте...»

(Мат. 23.)

Для нас эти слова а тех таинствах, без которых стяжать Царствие Небесное не возможно. Хотя если вспомнить пророчества, практически нашего современника - Амфилохия Почаевского, о том, что в храмах будет благолепие , а ходить туда уже будет «зась»!..

Это когда уже начнуть искажать литургию и христианскую евхаристию.

Пример «Путинистические храмы» в Московии («грязная вода»), где даже гимны церковные звучат, как песенка моего детства – «Пусть всегда будет Солнце...»... ну, и Путин (а как же).

И то, что в «настоящем будущем» «церковные сооружения растут», как «грибы», «торжества Православия» нет. А вот попытка навязать некое «прямославие», на которое в добровольно-принудительном ключе будут нанизываться «исторически подчиненные» «великоросии» народы, заметно уже не вооруженным, как говорят, взглядом.

«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки...,

чтобы прельстить, если возможно, и избранных».

(Мат. 24:24, 28)

Какой же совет могу дать, как мирянин мирянам:

Если человек (подчеркиваю – человек) обличен в некий «духовный» сан, это, увы, далеко не «гарантия» «святости» и «непогрешности». А первым епископом, который носил «денежный ящик» за учениками Христа и занимался административно-хозяйственной частью, действительно довольно важной в нашем мире, был Иуда Искариот!

Увы, похоже последние уж сильно напоминают «первого». Если ко всему еще напомним как некий настоятель нашей нац.святыни выхвалялся, что «проклял» людей, пришедших в Лавру с ревизией и многие «уже умерли»???

Во истину, когда боги хотят кого-то наказать, то они его лишают разума...

Однако:

«Се я с вами во все дни до скончания века»

(М. 28:20)

P.S.: Кроме уже сказанного имею ряд вопросов к «строителям» «руського мира»:

1. Назовите еще одного «святого» кроме бывшего царя Николая ІІ и его семьи, действительно принявших мученическую смерть вместе с 10 млн. жителей тогдашней Российской эмперии (революция, гражданская война), который бы пил, курил, прилюбодействовал, якшался с сатанистами,. Устроил как минимум два массовых расстрела (кр.воскресенье и ленский) 1 ходынку и т.п., и пр.?!!!

2. Если «каноны», о которых все время твердят «строители» «Р.М.», такие «святые» будут ли они приняты в Горнем царствии??? Ибо ничто нечистое туда не выйдет!

3. Являются ли священнослужители «низшего» звена наемными работниками патриархатов?

Увы, поскольку наш мир выполняет роль в т.ч. и «испытательного полигона», где испытываются души человеков по их делам. То настоящее испытание «каноничностью» можно определить как тестирование совести работников церкви «низшего звена», бессовестностью околоцерковной олигархии напрочь сросшейся с этим миром через спекуляцию в отношении «рядовых работников», их жизненными потребностями, заставляя последних лгать и присмыкаться.

В таком ключе скоро не только «иконы» Сталина и Путина будут занесены в храмы, но и покойные моторылка с гивнюком и иже им подобные. Что уже и происходит в ОРДЛе!

Хочу напомнить всем, кто пытается «использовать» православие, т.с. в личных и корпоративных целях. Это высшее безумие, которое даже похлеще дури, пытающихся «обмануть» лжеца и родоначальника лжи – князя мира сего!

Бог посрамляем не бывает... И «слушает» лишь тех, кто спрямляет свои пути к исполнению Его воли! (И только Его).

Поэтому никакого «мышиного рая» на этой земле Он создавать не будет. См. «Вселенная 65».

Она (земля) проклята и подлежит огню.

А путинское прямославие, о том, что они (путинисты) «пойдут в рай», а все остальные «просто сдохнут», говорит лишь о том, насколько, мягко выражаясь, «болен» «высший слой» правящей елиты нынешней расеи.

Никогда логикой этого мира не постигнуть промысла Господня, т.к. промысел Его заключен в спасении каждой человеческой души, через испытание делами, покаянием и причастием к новому миру. А все остальное – «марфина» «суета сует».

«Се ми гроб предлежит,

Се ми смерть предстоит»

(И.Дамаскин, молитва)

П.П.С.: А вообще «пути Господни не исповедимы» и нашему людскому пониманию не подвластны.

Может быть таким образом, посрамляя околоцерковну элиту, Творцу возвращает православную церковь к ее истокам – к подвижничеству.

«Не всякий, говорящий Мне «Господи! Господи!», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного»

(Матф. 7:21)

За всеми этими разногольствами о «каноничностях», говорящие совсем «позабыли», а скорее никогда по-настоящему и не думали в этом направлении, что БОГ есть любовь!