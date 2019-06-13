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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 12:16132

Зеленський: «Я тут с ума сойду»

В гонитві за голосами виборців Зеленський призначив передчасні вибори до Верховної Ради. Тим самим виграв в чиснльності депутатів від своєї партії, але програв в їх якості.

Люди старшого покоління пам’ятають жарт:  «В СССР стихийное бедствие – небывалый урожай». Йшлося про неможливість впоратись з високими врожаями зернових, які іноді траплялись. Не вистачало техніки і зерносховищ.

Схожа ситуація спостерігається  після президентських і парламентських виборів в Україні. Тільки небувалий врожай зараз не на зернові, а на депутатів парламенту від  однієї партії, а саме від «Партії зелених».  Щоправда, як врожай це явище розцінюється лише керівниками цієї партії і новообраним президентом. На тверезу голову цю подію можна оцінити як нашестя зеленої сарани.

Зеленський отримав те, чого і сам не очікував – всю повноту влади в країні. Його попередники всіляко боролися за зосередження в своїх руках якомога більше влади, змінювали Конституцію,  навіть порушували її. А тут і порушувати нічого не треба – парламент опинився в його руках, адже більшість місць у Верховнй Раді з великим запасом зайняли представники його партії, які будуть формувати уряд.

Отже, хоча юридично в країні має бути парламентсько-президентське правління, фактично воно перетворюється на президентське, оскільки президентська більшість буде слухняно затверджувати всі забаганки голови держави. І тут керманич може легко скотитись до авторитарного правління країною з наслідками, відомими з історії.

Виявились і негаразди у феєричній перемозі Зеленського. В гонитві за голосами виборців він за принципом: коси коса, поки роса, призначив передчасні вибори до Верховної Ради. Не було часу знайти на місцях достойних кандидатів на депутатство. Натикали у виборчий список нянь, фотографів, акторів. Деякі виявились навіть без вищої освіти. Довелось для зелених у прямому і переносному смислі  депутатів організувати «курси молодого депутата», на яких їх за тиждень навчать, які кнопки треба натискати у парламенті при голосуванні.

Пригадуються слова Зеленського, які він сказав з приводу будинку  адміністрації президента: «Я тут с ума сойду». Будівля його гнітить. Звісно, поганому танцюристу завжди щось заважає. Але слова ті вирвались мимоволі  не з приводу приміщення.  Керівник держави усвідомив ту тьму проблем, які  йому треба вирішити. Важка таки шапка Мономаха.

Политика Верховна Рада Владимир Зеленский Партія зелених
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