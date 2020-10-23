Сумчане в "красной" агонии... но о чём думает Елена Чумаченко? Сегодня В Сумах "всего" 105 новых случаев COVID-19, а в Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, мэр Сум якобы принял жёсткие карантинные меры, но сами сумчане активно грубо нарушают все разумные правила карантинной безопасности

25 октября, День местных выборов, центр Сум.

Практически все гуляющие в общественных местах, а это мамаши с малыми детьми, влюблённые целующиеся пары, обыватели, вечно что-то жующие возле точек питания или пьющие на ходу, абсолютно все, пребывая в антикарантинном дурмане, наблюдаются без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток... печальное зрелище "пира во время чумы"!

Поэтому как никогда резонен вопрос к новоизбранному начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Елена Юрьевна, что Вы думаете по поводу этой антикарантинной вакханалии при попустительстве мэра Александра Лысенко и какие меры безопасности "красной" зоны будут приняты лично Вами как начальником отдела охраны здоровья в ближайшее время?"