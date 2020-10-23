Блоги

Окси
Окси
Сегодня 11:1740

Сумчане в "красной" агонии... но о чём думает Елена Чумаченко?

Сегодня В Сумах "всего" 105 новых случаев COVID-19, а в Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, мэр Сум якобы принял жёсткие карантинные меры, но сами сумчане активно грубо нарушают все разумные правила карантинной безопасности

25 октября, День местных выборов, центр Сум.

Практически все гуляющие в общественных местах, а это мамаши с малыми детьми, влюблённые целующиеся пары, обыватели, вечно что-то жующие возле точек питания или пьющие на ходу, абсолютно все, пребывая в антикарантинном дурмане, наблюдаются без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток... печальное зрелище "пира во время чумы"!

Поэтому как никогда резонен вопрос к новоизбранному начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Елена Юрьевна, что Вы думаете по поводу этой антикарантинной вакханалии при попустительстве мэра Александра Лысенко и какие меры безопасности "красной" зоны будут приняты лично Вами как начальником отдела охраны здоровья в ближайшее время?"

Фото
Общество CoVID-19 Елена Чумаченко Карантинные меры Коронавирус Мэр Сум

По тематике

Окси
Сумчане, остановите безумие! И куда только смотрит мэр?

В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, мэр Сум якобы принял жёсткие карантинные меры, но сумчане другого... 2

Окси 23.10.2020 22:06
Мария Каша
Мэр Сум Александр Лысенко в ожидании «суперсумских» поступков

Сегодня, 22 октября, мэр Сум Александр Лысенко посетил "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" и поделился впечатлениями...

Мария Каша 22.10.2020 22:33
Окси
«Новый Птенчик» акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой

В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, а в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» праздничная...

Окси 21.10.2020 14:00
Александр Шутко
Поборем коронавирус

О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках...

Александр Шутко 15.09.2020 14:07
Александр Шутко
... новости о коронавирусе

Продолжаем говорить об актуальном...

Александр Шутко 21.04.2020 15:28
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.