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Вчера 23:58298

"Кукушка хвалит петуха?"

Госслужащая в лице скандально известного директора КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы раболепски демонстрирует свой выбор

Дорогие сумчане, помните финальные строки знаменитой басни незабвенного Ивана Андреевича Крылова?

"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку."

Так вот... ранее на странице своего аккаунта в Facebook мэр Сум Александр Лысенко, который подозревается в финансовых махинациях на ниве "святости", нахваливал откровенно позорный незаконченный ремонт в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» на 11 миллионов гривен и закупку оборудования на 7 миллионов гривен - это про "петуха"!

Теперь о "кукушке"...  скандально известный директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва, которая подозревается в преступном сговоре с мэром Лысенко при воровстве из госбюджета, на странице своего Facebook раболепски демонстрирует свой выбор на пользу пока ещё действующего вышеупомянутого мэра.

Так вот... думайте сами, решайте сами!

Фото
  • Мэр Сум Александр Лысенко об откровенно позорном незаконченном ремонте в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» на 11 миллионов и 7 миллионах гривен на оборудование
  • Ремонте в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» на 11 миллионов и 7 миллионах гривен на оборудование
Общество Главврач Ольга Чирва Коррупция Мэр Александр Лысенко Роддом

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