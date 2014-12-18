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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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23 августа - день в истории

23 августа празднуют именины: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роза, Роман, Савва.

День Государственного Флага Украины

Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма

День Харькова. Харьков – самый большой город на восточной территории Украины, второй по численности населения в нашем государстве. 

Знаменательные события

1305 - идеолог и активный участник борьбы за независимость Шотландии Уильям Уоллес был казнён в Лондоне (на основании фактов из его жизни был снят известный фильм "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном в главной роли)
1382 - впервые была применена артиллерия в России, случилось это при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша
1552 - русский царь Иван Грозный со своими войсками осадил Казань
1793 - революционное правительство Франции объявило всеобщую воинскую повинность, для защиты республики
1799 - в Санкт-Петербурге запрещено носить бакенбарды
1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир: в итоге австрийцы отказались от планов по объединению германских государств под своим началом
1913  - В Харбине завершил свой кругосветный велопробег русский спортсмен Онисим Панкратов

1913 - в Копенгагене (Дания) открыт памятник Русалочке - героине сказки Ганса Христиана Андерсена
1921 - началась битва при Сакарье между греческими и турецкими войсками (была частью войны за независимость Турции)
1935 Опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами
1939 - СССР и нацисткая Германия заключили Договор о ненападении (вошел в историю как пакт Молотова-Риббентропа)
1942 - начало героической обороны Сталинграда (многие историки выделяют эту битву как переломную во всей Второй мировой войне)
1943 Советская Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в битве на Курской дуге
1948 - в Амстердаме (Нидерланды) создан Всемирный Совет церквей - международная организация, объединяющая около 400 миллионов христиан со всего мира

1979 Советский артист балета Александр Годунов объявил о своем решении не возвращаться в СССР. Во время гастролей Большого Театра в Нью-Йорке, советский артист балета Александр Годунов обратился к американским властям с просьбой политического убежища.

23 августа  родились

1740 Иван VI российский император (1740-1741)

1880 Александр Грин русский писатель, представитель направления романтического реализма

1908 - французский прозаик и драматург Артюр Адамов (судьба его трагична: долгое время пил, затем принимал наркотики и в конце концов ушел из жизни, приняв смертельную дозу барбитуратов)
1912 - советский оружейник Алексей Судаев (сконструировал пистолет-пулемёт ППС-43, многими исследователями рассматривается как лучшее автоматическое оружие Второй мировой войны)
1917 - советский и российский учёный в области общей механики и прикладной математики Никита Николаевич Моисеев
1931 - американский микробиолог Хамилтон Смит (лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1978 года за "открытие рестрикционных ферментов и их использование для решения проблем молекулярной генетики")
1932 - советский и украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский
1933 - американский химик Роберт Кёрл ("за открытие фуллеренов" получил Нобелевскую премию)
1953 - литовский политик Артурас Паулаускас (долгое время возглавлял Сейм Литовской Республики, по убеждениям социал-либерал)
1965 - Валерий Николаев советский и российский актер театра и кино, режиссер
1968 - британский музыкант и автор песен Ринго Старр покинул культовую группу "The Beatles"
1970 Ривер Феникс американский киноактер

1974 Константин Новоселов российский и британский физик, Нобелевский лауреат
1978 - знаменитый баскетболист клуба "Лос Анджелес Лейкерс" Коби Брайант (известен своей сверхрезультативной игрой)

Умерли 23 августа

1305 - Уильям Уоллес шотландский рыцарь и военачальник, национальный герой Шотландии

1806 - Шарль Кулон французский физик и военный инженер

1846 - Вильгельм Кюхельбекер русский поэт, декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею

1888 - Филипп Генри Госсе английский натуралист, изобретатель аквариума

1977 - Наум Габо русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.

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