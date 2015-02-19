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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах займутся городским парком

21 декабря на сессии Сумского городского совета было проголосовано решение «Об утверждении Программы развития городского парка им. И.Н. Кожедуба на 2017-2020 годы».

Как рассказал общественный активист Евгений Кузьмичев, в результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется достичь: создания комфортной инфраструктуры парка путем строительства инженерных сетей, реконструкции системы освещения, реконструкции пешеходных и велосипедных дорожек, строительства общественных туалетов, строительства спортивных и детских игровых площадок, высадка многолетних насаждений, расчистки озер.

- Но все это станет возможным только после проведения управлением градостроительства и архитектуры открытого конкурса на разработку концепции городского парка культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба, - говорит активист. (Положение о конкурсе здесь https://goo.gl/0K8Hk3). - Данная Программа это логическое продолжение начатого еще в начале лета проекта #MapMeHappy по общему картографированию положительного урбанистического опыта города Сумы.

Как следует из решения, на реализацию программы закладывают почти 20 млн грн.

Общество Городской парк
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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