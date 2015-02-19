В Сумах займутся городским парком

Как рассказал общественный активист Евгений Кузьмичев, в результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется достичь: создания комфортной инфраструктуры парка путем строительства инженерных сетей, реконструкции системы освещения, реконструкции пешеходных и велосипедных дорожек, строительства общественных туалетов, строительства спортивных и детских игровых площадок, высадка многолетних насаждений, расчистки озер.
- Но все это станет возможным только после проведения управлением градостроительства и архитектуры открытого конкурса на разработку концепции городского парка культуры и отдыха им. И. Н. Кожедуба, - говорит активист. (Положение о конкурсе здесь https://goo.gl/0K8Hk3). - Данная Программа это логическое продолжение начатого еще в начале лета проекта #MapMeHappy по общему картографированию положительного урбанистического опыта города Сумы.
Как следует из решения, на реализацию программы закладывают почти 20 млн грн.
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