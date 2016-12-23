В Сумах очередной взрыв в квартире (обновляется, + видео) Сегодня, 9 января, в Сумах снова прозвучал взрыв в квартире.

Об этом стало известно из соцсетей от очевидцев. Предварительно, взрыв произошел около 8.45 утра на пр. Лушпы, 52.

Как стало известно, взрыв произошел на первом этаже. От взрыва загорелась квартира на первом этаже и соседняя квартира, по словам жителей дома, рухнули внутриквартирные перегородки. Сейчас пожарные тушат возникший пожар.

На месте работают медики, спасатели, газовики…

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, пока известно, что пострадал хозяин квартиры.

Квартира, в которой произошел взрыв, полностью уничтожена, а в здании до 5 этажа выбиты стекла.

Первыми на место взрыва сегодня прибыли сумские патрульные

Сегодня, около 9 часов на проспекте Михаила Лушпы произошел взрыв в квартире на первом этаже.

Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, эвакуировали граждан из 9-этажного дома. Во время эвакуации инспекторы нашли мужчину, который имел телесные повреждения, и сообщил, что он проживает в квартире, где произошел взрыв. Он был передан бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас патрульные огородили территорию возле дома, на месте работают следователи и ГСЧС. Движение вблизи места происшествия временно ограничено, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб.

В результате взрыва три человека пострадали. Владелец квартиры находится в реанимации. Госпитализированы также два человека, проживающих в соседней квартире.

В результате взрыва на Лушпы пострадали три человека

Происшествие случилось утром в Сумах, в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы.

По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа. В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции, Главного управления Национальной полиции области и спасатели. Выясняются обстоятельства и причины взрыва, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В 8.44 поступило сообщение о взрыве в 9-ти этажном доме по пр. Лушпы, 52. Как сообщает с места события руководитель Сумской местной прокуратуры Владимир Ковтун, предварительно установлено, что на первом этаже в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь. Мужчина, который находился в этой квартире, сейчас в больнице с травмами и ожогами различной степени. Еще два человека с порезами обратились за медицинской помощью. Повреждены две квартиры. Все обстоятельства выясняются, написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области.

По факту взрыва на 1 этаже 9-этажного дома по пр. Лушпы, 52 начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины - умышленное уничтожение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование поручено Сумскому отделу полиции под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры. Стало известно, что пострадавшему мужчине 26 лет.

«Как сообщил Владимир Ковтун, по результатам предварительного осмотра квартиры установлено, что от газовой плиты была отключена трубка, при этом кран подачи газа в квартиру был откручены. В настоящее время врачи не разрешают допросить пострадавшего», - написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокуратур Сумской области Наталья Науменко.

Стали известны подробности сегодняшнего взрыва в Сумах

9 января в 8:43 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о взрыве в девятиэтажном доме с последующим горением по адресу: г.Сумы, пр. М.Лушпы, 52.

Через восемь минут на место прибыл дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, чрезвычайное происшествие произошло в однокомнатной квартире на первом этаже. Один человек был спасен, шесть - эвакуированы. В 9:15 пожар пожарные локализовали, в 9:36 - ликвидировали.

В результате взрыва разрушено межкомнатные перегородки квартиры, межквартирные перегородки, выбиты двери в двух квартирах, в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.

За медицинской помощью обратилось 4 человека. Хозяина квартиры 1990 г.р., где произошел взрыв, госпитализировали в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекалось 67 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 25 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работает мобильная оперативная группа Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

По предварительным выводам специалистов, в квартире произошел взрыв бытового газа. Причина - выясняется. Правоохранителями начато следствие, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.