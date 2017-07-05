По ходатайству прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
Следующее судебное заседание состоится 17 сентября 2019 года, в 13 час. 10 мин. Председательствующий судья - Шершак М.И.
Напомним: взрыв произошел 9 января 2017 года около 8.30 по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы, 52. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Так обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.
Дождавшись пока за газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгоранию и взрыву.
Сегодня, 27 марта, в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который...
Сегодня, 17 января, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в...
10 января в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется...
9 октября назначено к судебному разбирательству уголовное производство в отношении сумчанина, который обвиняется в совершении взрыва в доме на проспекте...
3 июля в Заречный районный суд города Сумы поступил обвинительный акт в отношении гражданина, который обвиняется в совершении взрыва в...