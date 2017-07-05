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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06324

В деле по факту взрыва в доме по проспекту М. Лушпы вызывают свидетелей

Сегодня, 25 июля, в Заречном районном суде г. Сумы продолжили рассмотрение дела по факту взрыва в доме по проспекту М. Лушпы в январе 2017 года.

По ходатайству прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 17 сентября 2019 года, в 13 час. 10 мин. Председательствующий судья - Шершак М.И.

Напомним: взрыв произошел 9 января 2017 года около 8.30 по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы, 52. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Так обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока за газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгоранию и взрыву.

Право Взрыв на Лушпы
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