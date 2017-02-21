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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09214

В деле о взрыве в многоэтажке по проспекту Лушпы вызывают свидетелей

Сегодня, 27 марта, в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 2 апреля 2019 года, в 9 ч. 00 мин. Председательствующий судья - Шершак М.И.

Информационно: событие произошло 9 января 2017 года около 08 час. 30 мин. по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Таким образом он обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгорания и взрыву, сообщает Заречный райсуд Сум.

Право Взрыв на Лушпы

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