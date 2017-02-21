В деле о взрыве в многоэтажке по проспекту Лушпы вызывают свидетелей

Следующее судебное заседание состоится 2 апреля 2019 года, в 9 ч. 00 мин. Председательствующий судья - Шершак М.И.
Информационно: событие произошло 9 января 2017 года около 08 час. 30 мин. по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Таким образом он обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.
Дождавшись пока газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгорания и взрыву, сообщает Заречный райсуд Сум.
Сегодня, 17 января, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в...
10 января в связи с ходатайством прокурора о вызове свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется...
9 октября назначено к судебному разбирательству уголовное производство в отношении сумчанина, который обвиняется в совершении взрыва в доме на проспекте...
3 июля в Заречный районный суд города Сумы поступил обвинительный акт в отношении гражданина, который обвиняется в совершении взрыва в...
Прокуратура готовит апелляционную жалобу на меру пресечения, избранную подозреваемому в повреждении дома по пр. Лушпы, 52....