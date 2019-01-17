В Сумах завершился суд по взрыву на Лушпы Суд удалился в совещательную комнату по делу по факту взрыва в доме по проспекту М. Лушпы.

Суд удалился в совещательную комнату по делу в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Вынесения решение ориентировочно состоится 4 февраля 2020, в 16.00.

Напомним: событие произошло 9 января 2017 года около 8.30 по адресу: г. Сумф, проспект М. Лушпы. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Так обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока за газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгорания и взрыву, сообщает Заречный райсуд Сум.