Спасатели завершили работы во взорвавшемся доме на Металлургов

Об этом сообщил сегодня, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Артур Петров.
- Спасательные подразделения выполнили тот объем работ, который был согласно проекта, - поделился он. – Закончили в пятницу и поехали на место постоянной дислокации.
- Григорий Иванович, заключили договоры с подрядными организациями на выполнении дальнейших работ? – обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору гордепартамента инфраструктуры г-ну Яременко.
- Предварительный договор заключен, и подрядчик уже работал вместе с МЧСниками и будет продолжать работу с сегодняшнего дня, - ответил тот.
- Компания остается та же, «Сумбуд»?
- Да.
- Тогда вы объясните им, что касается включение тепла и дальнейших работ, они также несут ответственность, как и жилищно-эксплуатирующая организация. Если кому-то не хватает решительности относительно включения тепла, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я вам помогу, как это сделать. Что с социальными выплатами?
- Сегодня еще 18 семей получают денежную компенсацию на проживание в феврале, - ответила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик. – Это 43200 грн. И один человек получит еще дополнительно за январь.
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