Спасатели завершили работы во взорвавшемся доме на Металлургов Роменские спасатели, которых привлекали к расчистке завалов после взрыва, который произошел 3 января в Сумах на Металлургов, 24, завершили работы.

Об этом сообщил сегодня, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Артур Петров.

- Спасательные подразделения выполнили тот объем работ, который был согласно проекта, - поделился он. – Закончили в пятницу и поехали на место постоянной дислокации.

- Григорий Иванович, заключили договоры с подрядными организациями на выполнении дальнейших работ? – обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору гордепартамента инфраструктуры г-ну Яременко.

- Предварительный договор заключен, и подрядчик уже работал вместе с МЧСниками и будет продолжать работу с сегодняшнего дня, - ответил тот.

- Компания остается та же, «Сумбуд»?

- Да.

- Тогда вы объясните им, что касается включение тепла и дальнейших работ, они также несут ответственность, как и жилищно-эксплуатирующая организация. Если кому-то не хватает решительности относительно включения тепла, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я вам помогу, как это сделать. Что с социальными выплатами?

- Сегодня еще 18 семей получают денежную компенсацию на проживание в феврале, - ответила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик. – Это 43200 грн. И один человек получит еще дополнительно за январь.