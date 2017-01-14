Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:362

Спасатели завершили работы во взорвавшемся доме на Металлургов

Роменские спасатели, которых привлекали к расчистке завалов после взрыва, который произошел 3 января в Сумах на Металлургов, 24, завершили работы.

Об этом сообщил сегодня, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии начальник горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Артур Петров.

- Спасательные подразделения выполнили тот объем работ, который был согласно проекта, - поделился он. – Закончили в пятницу и поехали на место постоянной дислокации.

- Григорий Иванович, заключили договоры с подрядными организациями на выполнении дальнейших работ? – обратился мэр Сум Александр Лысенко к директору гордепартамента инфраструктуры г-ну Яременко.

- Предварительный договор заключен, и подрядчик уже работал вместе с МЧСниками и будет продолжать работу с сегодняшнего дня, - ответил тот.

- Компания остается та же, «Сумбуд»?

- Да.

- Тогда вы объясните им, что касается включение тепла и дальнейших работ, они также несут ответственность, как и жилищно-эксплуатирующая организация. Если кому-то не хватает решительности относительно включения тепла, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я вам помогу, как это сделать. Что с социальными выплатами?

- Сегодня еще 18 семей получают денежную компенсацию на проживание в феврале, - ответила директор гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик. – Это 43200 грн. И один человек получит еще дополнительно за январь.

Общество Взрыв на Металлургов
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах роменчане проводят высотные работы на Металлургов
26.01.2017 12:39

В Сумах роменчане проводят высотные работы на Металлургов

Вторую неделю подряд работают спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины на аварийно-восстановительных работах в г. Сумы по ул. Металлургов,...

25.01.2017 12:45

В Сумах наконец-то выяснили причины взрыва на Металлургов

Причиной взрыва в квартире сумской многоэтажки на улице Металлургов стало самовольное вмешательство абонента в действующую систему газоснабжения....

20.01.2017 17:01

Пострадавшие от взрыва газа сумчане получили из горбюджета 230 тысяч

Пострадавшие от взрыва газа в Сумах получают финансовую помощь из городского бюджета....

В Сумах продолжают разбирать завалы на месте взрыва
19.01.2017 16:48

В Сумах продолжают разбирать завалы на месте взрыва

Штаб по ликвидации последствий взрыва в жилом доме на Металлургов, 24 информирует о проведенных работах....

18.01.2017 16:42

Сумские предприниматели поддержали жителей поврежденного взрывом газа дома

Субъекты хозяйствования города предоставили гуманитарную помощь для обеспечения питанием пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме по улице Металлургов,...

Новости

Газовики: во взрыве на Холодногорской виноваты активисты (обновлено) 9
27.01.2017 12:24
Опять взрыв в Сумах (обновляется, +видео)
27.01.2017 08:20
Спасатели завершили работы во взорвавшемся доме на Металлургов
Сегодня 08:36
В Сумах почтили Героев Крут мемориальной доской на грязной стене
Сегодня 08:02
На Сумщине перевернулся грузовик с десятками коров
28.01.2017 16:31
На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения
28.01.2017 11:12
Сумские активисты сорвали собрание партии одиозного Александра Клименко
28.01.2017 09:46
В Сумах нашли свидетелей закладки взрывчатки под газовой трубой
28.01.2017 07:21
В Сумах Укртрансбезпека и патрульные будут учить маршрутчиков ездить правильно
27.01.2017 17:51
Сумщина станет первой в Украине, где массово заработает сельский нотариат
27.01.2017 17:45
«Сумчанка» - снова чемпион!
27.01.2017 17:34
На Сумщине фискалы изъяли тысячу литров водки
27.01.2017 17:18
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.