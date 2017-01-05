На Сумщине создадут более 30 громад в 2017 году

По информации директора Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александра Ситака, ожидается, что в текущем году область получит 30-35 объединенных общин.
По его словам, активности децентрализационным процессам в Сумской области придаст внесение на государственном уровне изменений в некоторые законы. Значительно облегчат процесс добровольного объединения, в частности, поправки в части дообъединения к тем общинам, которые уже созданы. Уже сейчас в районах есть советы, которые изъявили желание войти в состав существующих громад.
Напомним, что 30 апреля состоятся первые выборы еще в четырех громадах Сумщины - Кролевецкой городской, Краснопольской поселковой, Ольшанской и Бочечковской сельских громадах.
На вопрос главы Сумской Николая Клочко относительно финансовых и материальных ресурсов вновь созданных громад директор Департамента финансов облгосадминистрации Елена Батраченко сообщила, что в 13 общинах, которые в 2017 году утверждали свои бюджеты как объединенные громады, ресурс составляет 403,5 миллиона гривен.
«Для сравнения факт выполнения в этих же громадах бюджетов в 2016 году составлял 103,8 миллиона гривен. С учетом трансфертов базовой дотации, образовательной и медицинской субвенции запланированный ресурс почти в четыре раза превышает показатель выполнения в 2016 году. Если же говорить о собственном финансовый ресурсе, ожидается его увеличение в 1,8 раза за счет поступлений налога с доходов физических лиц», - доложила она.
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