В Сумах намечается передел рынка междугородных перевозок

В Сумах активисты общественной организации «Східний корпус» продолжают блокировать движение маршруток нерегулярных перевозчиков. Сегодня на ул. Ильинской, откуда должны были отправиться маршрутки, между ними и перевозчиками произошла драка. Начиная с 7 утра и до 15 часов дня люди не смогли выехать в Киев и Харьков. В полиции сообщили, сообщение зарегистрированы в журнал единого учета. Проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает UA:СУМИ.
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