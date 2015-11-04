В Сумах намечается передел рынка междугородных перевозок Уже два дня продолжается противостояние между перевозчиками и активистами ОО «Східний корпус».

В Сумах активисты общественной организации «Східний корпус» продолжают блокировать движение маршруток нерегулярных перевозчиков. Сегодня на ул. Ильинской, откуда должны были отправиться маршрутки, между ними и перевозчиками произошла драка. Начиная с 7 утра и до 15 часов дня люди не смогли выехать в Киев и Харьков. В полиции сообщили, сообщение зарегистрированы в журнал единого учета. Проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает UA:СУМИ.