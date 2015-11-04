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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40407

В Сумах намечается передел рынка междугородных перевозок

Уже два дня продолжается противостояние между перевозчиками и активистами ОО «Східний корпус».

В Сумах активисты общественной организации «Східний корпус» продолжают блокировать движение маршруток нерегулярных перевозчиков. Сегодня на ул. Ильинской, откуда должны были отправиться маршрутки, между ними и перевозчиками произошла драка. Начиная с 7 утра и до 15 часов дня люди не смогли выехать в Киев и Харьков. В полиции сообщили, сообщение зарегистрированы в журнал единого учета. Проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства, сообщает UA:СУМИ.

Экономика Перевозчики Східний корпус
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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