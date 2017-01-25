Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13193

За январь сумчане уплатили в бюджет четверть миллиарда

В течение января 2017 года налогоплательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, перечислили в Сводный бюджет 258,9 миллионов гривен налогов и других налоговых платежей.

По словам начальника инспекции Юрия Мельника, указанная сумма на 50 миллионов гривен (23,8%) превысила прогноз. Бюджетные поступления по сравнению с январем прошлого года выросли на 63,8%, а сумма превышения составила 101 миллион гривен.

Наибольшего прироста бюджетных «вливаний» удалось достичь по налогу на доходы физических лиц – 105,6 миллионов гривен, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 84,8 миллионов гривен, налога на землю - 18,2 миллиона, единого налога – 15,2 миллиона гривен и акцизного налога – 13 миллионов гривен.

Сумские плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование перечислили в бюджет 103,1 миллиона гривен, что больше прогнозного показателя на 25,1 миллионов (32,5%) и превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16 миллионов (то есть на 18 3%). Следует заметить, что за «сухими» цифрами стоит кропотливая работа специалистов фискальной службы Сум и в полном объеме обеспечено финансирование социальных программ для инвалидов, детских интернатов, многодетных семей, своевременной выплаты пенсий и пр.

Общество Налоги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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