За январь сумчане уплатили в бюджет четверть миллиарда

По словам начальника инспекции Юрия Мельника, указанная сумма на 50 миллионов гривен (23,8%) превысила прогноз. Бюджетные поступления по сравнению с январем прошлого года выросли на 63,8%, а сумма превышения составила 101 миллион гривен.
Наибольшего прироста бюджетных «вливаний» удалось достичь по налогу на доходы физических лиц – 105,6 миллионов гривен, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 84,8 миллионов гривен, налога на землю - 18,2 миллиона, единого налога – 15,2 миллиона гривен и акцизного налога – 13 миллионов гривен.
Сумские плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование перечислили в бюджет 103,1 миллиона гривен, что больше прогнозного показателя на 25,1 миллионов (32,5%) и превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16 миллионов (то есть на 18 3%). Следует заметить, что за «сухими» цифрами стоит кропотливая работа специалистов фискальной службы Сум и в полном объеме обеспечено финансирование социальных программ для инвалидов, детских интернатов, многодетных семей, своевременной выплаты пенсий и пр.
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