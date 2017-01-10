На Сумщине озаботились материальными резервами на случай ЧП Глава облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА в очередной раз подчеркнул необходимость создания не только на бумаге материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций.

Как проинформировал участников коллегии директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш, в области накоплено материальных резервов на сумму более 3,5 миллиона гривен. Они находятся под охраной на складах в городе Белополье. И каждый год пополняются.

«Не справился с задачей создать такой резерв Путивльский район, - сообщил Александр Милаш. - В городе Сумы резерв есть только на бумаге. Ведь, хотя городские власти заключила соответствующие договоры с предприятиями, когда произошли чрезвычайные события, одно из предприятий не отреагировало мгновенно и не предоставило вовремя эти резервы. Требует решения этот вопрос и в Ахтырском, Роменском и Глуховском районах. А Сумской район только недавно выделил средства на приобретение материальных резервов».

«Уважаемые главы райгосадминистрации, я вас всех не раз предупреждал, что этот вопрос должен быть решен, - отметил Николай Клочко. - На конкретных событиях, взрывах в домах областного центра, мы увидели, что материальные резервы должны быть не только на бумаге, но и в наличии в режиме здесь и сейчас, чтобы при необходимости к ним был доступ».