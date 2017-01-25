На коллегии ОГА раскритиковали Сумы за отсутствие пляжей Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко призвал власти Сум заблаговременно позаботиться о безопасности отдыха граждан на воде.

Об этом зашла речь во время рассмотрения на заседании коллегии облгосадминистрации вопроса защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

По словам Н.Клочко, несмотря на большое количество населения, в Сумах до сих пор нет ни одного места для купания, которое бы полностью соответствовало нормам и требованиям безопасности. Несмотря на то, что городской власти неоднократно указывали на недостатки, проблемы улаживались только формально, а люди так и продолжают отдыхать в необорудованных для этого местах.

Николай Клочко обратился к городским властям с просьбой взять этот вопрос на контроль и отметил, что облгосадминистрация всегда готова пойти навстречу и помочь в случае необходимости.

«Для того чтобы организовать надлежащие места для купания, в процесс нужно привлекать также предпринимателей, осуществляющих там деятельность, обеспечить наличие охранника и спасателя с полным набором спасательного оборудования», - посоветовал замглавы облгосадминистрации Иван Боршош.

Этот вопрос касается и других районов и городов области. Поэтому Николай Клочко обратил внимание всех руководителей райгосадминистраций, громад и городских голов обеспечить условия для надлежащего отдыха общественности на воде.