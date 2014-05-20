Сумские власти переложили вину на задержку с памятником Героям Небесной сотни на активистов

- У нас демонтировали памятник Федько в сквере Небесной сотни, скажите, а конкурс объявлен на памятник героям Небесной сотни? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко у главного архитектора города Андрея Кривцова.
- Докладывая: положение есть, решение есть, в состав комиссии включены общественные деятели, я с ними лично связывался, чтобы они подошли и ознакомились с положением, если вдруг будут замечания, - ответил тот. – Они пока до сих пор не вышли. В принципе, все документы у меня готовы. Могу хоть сегодня опубликовать и, в принципе, и запустить конкурс.
- А кто связывался с активистами?
- Я лично, я созванивался с Тыщуком (Юрий Тыщук – координатор Совета Сумского майдана – Ред.), он обещал прийти ознакомиться, но…
- Свяжитесь еще раз, - порекомендовал мэр. – Давайте решим этот вопрос на этой неделе.
- Первый тур прошел, но тогда не определили достойного победителя, - напомнил А.Кривцов. – Там было отмечено, что второй тур будет проведен по инициативе общественности. Инициативы не было, в принципе, теперь инициативу проявляет горсовет. Это будет уже не второй тур, а новый конкурс.
Напомним, первый конкурс прошел еще летом 2014 года, но тогда победителя не выявили. Прошло три года… В субботу на месте демонтированного памятника Федько установили памятный камень, который сообщает, что на этом месте когда-нибудь установят настоящий памятник Героям Майдана.
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