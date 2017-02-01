Погорельцам с Металлургов, 24 выделили 82 тысячи на проживание В связи с продолжающимся ремонтом в квартирах по Металлургов, 24 отселенные жители получают компенсацию из городского бюджета на проживание в съемном жилье.

Об этом сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

- 33 семьям, которые проживали в доме по Металлургов, 24, было проведено финансирование компенсации на проживание в сумме 82 тысячи за март, - доложила чиновница.

Напомним, 3 января в доме на Металлургов, 24 прогремел взрыв бытового газа, в результате 33 семьи оказались на улице.