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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Погорельцам с Металлургов, 24 выделили 82 тысячи на проживание

В связи с продолжающимся ремонтом в квартирах по Металлургов, 24 отселенные жители получают компенсацию из городского бюджета на проживание в съемном жилье.

Об этом сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

- 33 семьям, которые проживали в доме по Металлургов, 24, было проведено финансирование компенсации на проживание в сумме 82 тысячи за март, - доложила чиновница.

Напомним, 3 января в доме на Металлургов, 24 прогремел взрыв бытового газа, в результате 33 семьи оказались на улице.

Общество Взрыв на Металлургов
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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