Погорельцам с Металлургов, 24 выделили 82 тысячи на проживание

Об этом сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник гордепартамента социальной защиты населения Татьяна Масик.
- 33 семьям, которые проживали в доме по Металлургов, 24, было проведено финансирование компенсации на проживание в сумме 82 тысячи за март, - доложила чиновница.
Напомним, 3 января в доме на Металлургов, 24 прогремел взрыв бытового газа, в результате 33 семьи оказались на улице.
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