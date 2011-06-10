На Сумщине селян ждет спортивное лето Об организации и проведении областных соревнований для сельских жителей и работников агропромышленного комплекса говорится в соответствующем распоряжении главы Сумской облгосадминистрации.

Согласно документу, уже этим летом населенные пункты области будут иметь возможность активно включиться в спортивную жизнь региона. Идея предусматривает проведение областных летних сельских спортивных игр среди работников отрасли АПК и спортивных команд громад. Они будут бороться для своего населенного пункта звание «Лучшее спортивное село Сумщины 2017 года», а также могут принять участие в открытом Кубке «Золотой колос Сумщины» по футболу в сезоне 2017 года.

Победители соревнований на местном уровне смогут принять участие в спортивных соревнованиях Всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос» среди сельских и поселковых советов на «Лучшее спортивное село Украины в 2017 году».

Обеспечивать координацию действий во время подготовки и проведения соревнований будет организационный комитет, который образован данным распоряжением.