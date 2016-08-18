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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55301

Сумчане требуют вернуть самые востребованные остановки «по требованию»

Петиция о возвращении остановок «по требованию» собрала необходимое количество подписей за два дня.

На сайте онлайн-петиций обращение «Вернуть остановки общественного транспорта «по требованию»» набрало за два дня уже 270 подписей (необходимо 250).

«С 20 марта 2017 года в Сумах изменился режим работы остановок общественного транспорта. Согласно новым правилам, маршрутные такси не могут останавливаться на остановках «по требованию», как это было раньше.

Мы понимаем конструктивность указанных действий городской власти, которые должны навести порядок в автомобильном движении города, которое количественно перенасыщено общественным транспортом. Но просим Вас дифференцировать бывшие «остановки по требованию», с целью включения наиболее востребованных из них жителями города, в новую схему остановок общественного транспорта.

В частности, просим вернуть возможность выхода и посадки пассажиров общественного транспорта возле ТРЦ «Лавина». По нашему мнению, количество жителей города, которые нуждаются именно в этой остановке, значительно превышает среднестатистическое пользования остановками общественного транспорта в г. Сумы.

Предлагаем вернуть остановки «по требованию» с целью улучшения жизни сумчан, предоставление возможности удобного передвижения по городу с помощью городского общественного транспорта», - писала Одновьюнова Татьяна Владимировна.

Теперь остается только ждать ответа городских властей...

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