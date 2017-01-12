В Сумах вспомнили трагедию Чернобыля В Сумах состоялись памятные мероприятия по случаю 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Утром 26 апреля возле памятного знака «Жертвам Чернобыля» состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, участники ликвидации аварии, духовенство.

«Мне кажется, человечество до сих пор не постигло масштабы той трагедии, которая произошла в 1986 году, и не до конца оценило тот подвиг, который совершили тогда ликвидаторы аварии, спасая не только нашу родную Украину, но и другие страны Европы от более глобальной катастрофы. Я уверен, что мы будем и в дальнейшем помнить этот подвиг. Вам большая слава и слава Украине», - подчеркнул главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

Глава Сумской областной организации «Союз Чернобыль Украины» Григорий Демченко в своем выступлении подчеркнул, что более 30 лет назад именно благодаря единству и самопожертвованию ликвидаторов удалось предотвратить распространение последствий аварии по всему миру, пожелал здоровья и терпения всем чернобыльцам, а также поблагодарил местную власть за поддержку.

Первый замглавы облсовета Анатолий Ричкаль, обращаясь к присутствующим, сказал: «Мы помним и понимаем результаты Чернобыльской трагедии и именно поэтому областная власть не стоит в стороне от проблем ликвидаторов аварии. В рамках программы «Льготы на медицинское обслуживание граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в прошлом году из областного бюджета было выделено 2 млн. грн. Такая же сумма запланирована и в этом году. Выделяются средства на улучшение питания и приобретение медоборудования в областной специализированный диспансер радиационной защиты населения. Хочу заверить, что областная власть и в дальнейшем будет прилагать все усилия для улучшения социальной защиты чернобыльцев».

От имени депутатов областного совета Анатолий Яковлевич поблагодарил тех, кто ликвидировал последствия аварии и тем, кто строил объект «Укрытие», пожелал всем здоровья, крепости духа, семейного благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и согласия.

«Сегодняшний день вошел в историю, как день боли и трагедии. Он разделил жизнь в Украине на «до» и «после». От всего сердца благодарю всех «чернобыльцев», которые, в свое время, не раздумывая ни минуты, пошли, чтобы ценой своей жизни остановить беду, угрожавшей миллионам украинцев», - отметила, обращаясь к присутствующим на митинге, заммэра Сум Ольга Волошина.

Она заверила, что городская власть будет делать все возможное для решения проблем ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

«Мы понимаем, что далеко не все мы сделали для того, чтобы облегчить вашу боль и ваши страдания, которые вы испытываете из-за того, что ликвидировали ту аварию. Пожалуйста, если есть проблемы, обращайтесь, и мы постараемся их решать, потому что не все проблемы мы знаем», - отметила чиновница.

По завершению официальной части митинга, духовенство Свято-Воскресенского кафедрального собора провело панихиду по жертвам техногенной катастрофы. После чего присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку «Жертвам Чернобыля».

После в областной филармонии состоялся концерт, посвященный 31-й годовщине аварии на ЧАЭС.