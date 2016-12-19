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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00127

В 4 ОТГ Сумщины подвели итоги местных выборов

В четырех объединенных территориальных громадах Сумщины - Краснопольской, Кролевецкой, Бочечковской Конотопского района и Вильшанской Недригайловского района состоялись первые местные выборы глав и депутатов ОТГ. Их избирали на 3 года.

По информации глав избирательных комиссий ОТГ, явка избирателей составила: в Бочечковской ОТГ 49,8%, в Кролевецкой ОТГ - 34,3%, 61,7% людей пришли на выборы в Краснопольской ОТГ. 41,5% - явка в Вильшанской громаде, сообщает UA:СУМИ.

Главой Краснопольской ОТГ стал Юрий Яремчук, представитель БПП «Солидарность», глава Краснопольской райгосадминистрации.

В Бочечковской - Светлана Граченко также от партии БПП «Солидарность», ныне действующая глава Бочечковского сельского совета.

Вильшанскую ОТГ возглавил Михаил Мельников, самовыдвиженец, глава Вильшанского сельского совета.

В Кролевецкой ОТГ победу одержал действующий мэр Александр Бобровицкий (партия «Укроп»).

Напомним, сегодня на Сумщине созданы 14 ОТГ.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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