В 4 ОТГ Сумщины подвели итоги местных выборов В четырех объединенных территориальных громадах Сумщины - Краснопольской, Кролевецкой, Бочечковской Конотопского района и Вильшанской Недригайловского района состоялись первые местные выборы глав и депутатов ОТГ. Их избирали на 3 года.

По информации глав избирательных комиссий ОТГ, явка избирателей составила: в Бочечковской ОТГ 49,8%, в Кролевецкой ОТГ - 34,3%, 61,7% людей пришли на выборы в Краснопольской ОТГ. 41,5% - явка в Вильшанской громаде, сообщает UA:СУМИ.

Главой Краснопольской ОТГ стал Юрий Яремчук, представитель БПП «Солидарность», глава Краснопольской райгосадминистрации.

В Бочечковской - Светлана Граченко также от партии БПП «Солидарность», ныне действующая глава Бочечковского сельского совета.

Вильшанскую ОТГ возглавил Михаил Мельников, самовыдвиженец, глава Вильшанского сельского совета.

В Кролевецкой ОТГ победу одержал действующий мэр Александр Бобровицкий (партия «Укроп»).

Напомним, сегодня на Сумщине созданы 14 ОТГ.