В 4 ОТГ Сумщины подвели итоги местных выборов

По информации глав избирательных комиссий ОТГ, явка избирателей составила: в Бочечковской ОТГ 49,8%, в Кролевецкой ОТГ - 34,3%, 61,7% людей пришли на выборы в Краснопольской ОТГ. 41,5% - явка в Вильшанской громаде, сообщает UA:СУМИ.
Главой Краснопольской ОТГ стал Юрий Яремчук, представитель БПП «Солидарность», глава Краснопольской райгосадминистрации.
В Бочечковской - Светлана Граченко также от партии БПП «Солидарность», ныне действующая глава Бочечковского сельского совета.
Вильшанскую ОТГ возглавил Михаил Мельников, самовыдвиженец, глава Вильшанского сельского совета.
В Кролевецкой ОТГ победу одержал действующий мэр Александр Бобровицкий (партия «Укроп»).
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