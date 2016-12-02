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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 18:53408

В Сумах УКРОПовец подрался с СБУшником

Уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений сотруднику СБУ было открыто в понедельник, 29 мая, однако и полиция, и СБУ об этом умалчивает.

О данном инциденте в фейсбуке вчера обмолвился адвокат Анатолий Романюк.

Как стало известно «Данкору» от источника в правоохранительных органах инцидент действительно имел место. В понедельник, 29 мая, уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины («Нанесение телесных повреждений сотрудника правоохранительного органа». Следствие ведет Сумской горотдел полиции.

Сегодня в 11.00 мы попросили начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвиру Биганову дать комментарий. Через час она сказала, что, учитывая, что речь идет о сотруднике СБУ, ей нужно согласовать комментарий с пресс-секретарем управления СБУ в Сумской области Лесей Рапутой. Она пообещала, что комментарий будет коротким. После этого г-жа Биганова на телефонные звонки нашего корреспондента не отвечала.

Мы связались с пресс-секретарем управления СБУ в Сумской области Лесей Рапутой и спросили: согласовала ли с ней комментарий Эльвира Биганова. Она ответила и за себя, и за Биганову: «Комментировать никто ничего не будет».

На замечание журналиста о том, что она не просит раскрыть тайну следствия, а лишь подтвердить данную информацию и сообщить короткую фабулу происшествия. На что г-жа Рапута сказала: «Мы воздержимся от комментариев».

По неофициальным данным, подрался с сотрудником СБУ член партии УКРОП Олег Шестак, до этого прославившийся конфликтом с патрульной полицией г. Сумы, которая утверждала, что он управлял авто в нетрезвом состоянии. Об этом патрульной полиции был выдан медицинский документ, но вручить админпротокол об управлении в нетрезвом виде патрульным г-ну Шестаку не удалось. Пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб сообщил, что патрульные не смогли найти г-ну Шестака для вручения этого документа.

Напомним, в интернете была обнародована аудиозапись разговора тогдашнего  председателя Сумского облсовета Семена Салатенко с наркологом, в которой г-н Салатенко «отчитывал» доктора за то, что тот выдал полиции справку о нетрезвом состоянии г-на Шестака.

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