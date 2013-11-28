В Сумах дали награду итальянскому промышленнику Сегодня, 14 июня, Сумской горсовет проголосовал за награждение Роберто Гуала почетным знаком «За заслуги перед городом 1-го степени».

За проголосовали 27 депутатов. Роберто Гауала является акционером ЗАО «Гауала кложерс», которое построило на территории ум уже три завода. Очередной будет открыт 12 июля. Тогда и планируют награду.