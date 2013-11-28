Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:111

В Сумах дали награду итальянскому промышленнику

Сегодня, 14 июня, Сумской горсовет проголосовал за награждение Роберто Гуала почетным знаком «За заслуги перед городом 1-го степени».

За проголосовали 27 депутатов. Роберто Гауала является акционером ЗАО «Гауала кложерс», которое построило на территории ум уже три завода. Очередной будет открыт 12 июля. Тогда и планируют награду.

Общество За заслуги перед городом Роберто Гуала
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

20.07.2016 08:55

В Сумах инженеру дадут награду «За заслуги перед городом»

Инженера по подготовке производства ООО «Гуала Кложерс Украина» Сергея Сенченко наградят Почетным знаком отличия городского совета «За заслуги перед городом»...

Сумской краевед получил «За заслуги»
19.12.2014 15:22

Сумской краевед получил «За заслуги»

Сумской краевед и историк Михаил Манько получил из рук мэра Сум почетное отличие Сумского городского совета «За заслуги перед городом»...

Олимпийских чемпионок отметили «За заслуги»
28.02.2014 15:15

Олимпийских чемпионок отметили «За заслуги»

Сегодня, 28 февраля, Вите и Вали Семеренко, а также главному тренеру национальной сборной по биатлону Григорию Шамраю вручили награды «За...

27.02.2014 16:50

В Сумах Олимпийских чемпионок и их тренера удостоили Почетного отличия «За заслуги перед городом» I степени

Соответствующее решение городской совет принял 27 февраля.... 1

28.11.2013 08:15

За маньяка: сумские милиционеры получили по заслугам

Вчера, 27 ноября, на сессии горсовета были вручены благодарности городского головы ряду сумских правоохранителей.... 4

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.