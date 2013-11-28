В Сумах дали награду итальянскому промышленнику

За проголосовали 27 депутатов. Роберто Гауала является акционером ЗАО «Гауала кложерс», которое построило на территории ум уже три завода. Очередной будет открыт 12 июля. Тогда и планируют награду.
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Сегодня, 28 февраля, Вите и Вали Семеренко, а также главному тренеру национальной сборной по биатлону Григорию Шамраю вручили награды «За...
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