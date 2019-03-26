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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02858

Главной финансистке Сум дали за заслуги

Сегодня, 16 июля, исполком Сумского горсовета принял решение о награждении Светланы Липовой отличием «За заслуги» перед городом II степени.

Решение было принято сегодня единогласно, хотя на сайте горсовета его забыли повесить. В горсовете она работает с 1996 года, начальником финуправления – с 2000, а потом директором департамента – с 2013 года.

Кстати, 31 июля директору департамента финансов исполняется 60 лет. Соберется ли она на пенсию окончательно пока неизвестно, ведь в горсовете она за 2018 года получила 716 тыс. грн зарплаты, а пенсия – всего 102 тыс. грн.

Общество За заслуги перед городом Светлана Липовая
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