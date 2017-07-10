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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели провели демеркуризацию помещения, где разбился медицинский термометр

28 ноября в 16:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр, в результате чего произошел разлив ртути в одной из квартир 9-этажного жилого дома по ул. СКД в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, термометр разбила дочь хозяйки одной из квартир. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию дома.

Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ртуть

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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