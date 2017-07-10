Спасатели провели демеркуризацию помещения, где разбился медицинский термометр

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как выяснилось, термометр разбила дочь хозяйки одной из квартир. По прибытии на вызов, спасатели собрали около 2 г разлитой ртути и провели демеркуризацию дома.
Помните: ртуть - ядовитое вещество. Вдыхание пара, непосредственный контакт этого вещества с кожей и личными вещами очень опасны. Ни в коем случае не выбрасывайте приборы с ртутью в мусорные баки - это несет угрозу окружающей среде и другим гражданам. Не позволяйте детям играть с медицинскими термометрами, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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